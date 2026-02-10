Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 11 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 11 de febrero una jornada con aumento de nubosidad, tormentas y precipitaciones en varias zonas del país, en un contexto de temperaturas elevadas y rachas de viento fuertes durante la mañana.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y el área metropolitana se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C.
Durante la mañana se registrará un aumento de nubosidad, con viento del noreste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Hacia el correr de las horas, el viento amainará y rotará al sector sur entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y noche el cielo estará nuboso y por momentos cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento soplará del suroeste al este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Este
Para el este del país se anuncian 18 °C de mínima y 33 °C de máxima.
La mañana comenzará con aumento de nubosidad, probable formación de tormentas aisladas y presencia de neblinas. El viento será del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h, disminuyendo su intensidad hacia el mediodía.
En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Oeste
En el oeste se esperan 20 °C de mínima y 34 °C de máxima.
Durante la mañana habrá aumento de nubosidad con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento soplará del sector norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h, amainando luego al sector sur entre 10 y 30 km/h.
Por la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento irá del sector sur al este entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma o variables de 0 a 10 km/h.
Norte
Para el norte del país se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C.
La mañana estará marcada por el aumento de nubosidad, con precipitaciones y tormentas, y presencia de neblinas. El viento será del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y persistencia de neblinas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 30 km/h.