/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 11 de febrero

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y por momentos cubierto, con probables precipitaciones y tormentas

10 de febrero 2026 - 21:00hs
Se espera un día nublado con algunas lluvias en Montevideo
Se espera un día nublado con algunas lluvias en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 11 de febrero una jornada con aumento de nubosidad, tormentas y precipitaciones en varias zonas del país, en un contexto de temperaturas elevadas y rachas de viento fuertes durante la mañana.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y el área metropolitana se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana se registrará un aumento de nubosidad, con viento del noreste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Hacia el correr de las horas, el viento amainará y rotará al sector sur entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y por momentos cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento soplará del suroeste al este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para el este del país se anuncian 18 °C de mínima y 33 °C de máxima.

La mañana comenzará con aumento de nubosidad, probable formación de tormentas aisladas y presencia de neblinas. El viento será del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h, disminuyendo su intensidad hacia el mediodía.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el oeste se esperan 20 °C de mínima y 34 °C de máxima.

Durante la mañana habrá aumento de nubosidad con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento soplará del sector norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h, amainando luego al sector sur entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento irá del sector sur al este entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma o variables de 0 a 10 km/h.

Norte

Para el norte del país se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C.

La mañana estará marcada por el aumento de nubosidad, con precipitaciones y tormentas, y presencia de neblinas. El viento será del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y persistencia de neblinas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 30 km/h.

