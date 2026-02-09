Luis Fernández Albín y otros presos del Penal de Libertad inician huelga de hambre: buscan que cese el aislamiento del narco

Luis Fernández Albín , líder narco de la zona del Cerro y Cerro Norte , inició en las últimas horas una huelga de hambre en el Penal de Libertad en busca de que cese a su estado de aislamiento , confirmaron fuentes del entorno legal del preso a El Observador.

Además, según informó en primera instancia El País y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior, varios reclusos del sector "La Piedra" iniciaron una huelga de hambre apoyando el reclamo de traslado.

Estos hechos ocurren tras que la defensa del narco presentara dos habeas corpus criticando su estado carcelario , explicó el consignado medio.

JUSTICIA La Policía despliega un fuerte operativo de seguridad en Ciudad Vieja por la comparecencia de Fernández Albín

NARCOTRÁFICO Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay: los detalles del operativo policial para su traslado

El primero de ellos, el cual retiró tras llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación para tener visitas de sus hijos, denunciaba un encierro "prolongado" , así como "aislamiento material y comunicacional" y maltrato psicológico. El segundo fue desestimado.

Fernández Albín, vinculado al narcotráfico y lavado de activos, fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina.

Posteriormente, fue imputado por la Justicia a mediados de diciembre por narcotráfico, contrabando y lavado.

La investigación contra él, que se inició en abril de 2025, está vinculada a delitos de narcotráfico y lavado de activos. En su transcurso, se pudo determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización criminal relacionada directamente con las personas formalizadas en la operación Nueva Era.

Esta organización se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

El hoy preso también está vinculado al atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre, en el que se lanzó una granada en su residencia.

Además, el clan que dirige, llamado "Los Albín", fue responsabilizado —y Fernández Albín condenado— por el ataque de diciembre de 2024 contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).