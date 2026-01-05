Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

Fernández Albin desistió del recurso de habeas corpus luego de que se le aseguró darle un destino y que sus hijas lo visitarán

En una audiencia que se realizó este lunes ante la justicia de Crimen Organizado, Fernández Albin llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior

5 de enero 2026 - 15:28hs

Traslado de Fernández Albín

Ministerio del Interior

Luis Fernández Albin, imputado por narcotráfico, contrabando y lavado, llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación y desistió del recurso de habeas corpus que había presentado ante la justicia alegando condiciones de reclusión violatorias de los derechos humanos.

Según dijeron a El Observador desde el Ministerio del Interior, el Instituto Técnico Forense (ITF) no verificó ni riesgo de autoeliminación ni problemas de salud mental, como había alegado en su recurso.

En una audiencia que se realizó ante la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera, se acordó un régimen de visitas para que sus dos hijas menores puedan visitarlo.

Además, los abogados del INR se comprometieron a que en las próximas 48 horas, definirán el centro de reclusión en el que el narco cumplirá la prisión preventiva, informó El País. Desde que fue imputado el 19 de diciembre, tras ser extraditado desde Argentina, ha estado en el Centro de Diagnóstico y Derivación, donde se evalúa el perfil de los reclusos, que se ubica en la cárcel de Punta de Rieles.

Fernández Albin reclamó encierro “prolongado” así como "aislamiento material y comunicacional" y maltrato psicológico, como había informado ese medio .También cuestionó que no se le permitía tener visitas de familiares ni recibir encomiendas con alimentos para complementar la alimentación del INR que es "insuficiente e inadecuada".

Temas:

Luis Fernández Albín Ministerio del Interior

