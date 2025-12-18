Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay: los detalles del operativo policial para su traslado

Este jueves 18 de diciembre , en coordinación con las autoridades argentinas, se concretó el traslado de Luis Fernández Albín hacia Uruguay , en el marco del proceso de extradición iniciado tras su detención en Argentina . El detenido se encuentra ahora a disposición de la Justicia uruguaya .

El traslado, realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya , estuvo acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales (DIGOE) del Ministerio del Interior . En la operación, también participaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional , la Dirección Nacional del Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial .

Fernández Albín fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II , llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina .

La investigación, que se inició en abril de 2025 , está vinculada a delitos de narcotráfico y lavado de activos . En su transcurso, se pudo determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización criminal relacionada directamente con las personas formalizadas en la operación Nueva Era . Esta organización se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero .

Hasta el momento, la investigación ha permitido la incautación de dos toneladas de cocaína, así como el envío a prisión de ocho personas por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de activos. También se incautaron vehículos, bienes y documentación vinculada con la organización.

Quién es Luis Fernández Albín

Luis Fernando Fernández Albín, de 38 años, fue detenido en Argentina tras un operativo conjunto entre las autoridades uruguayas y argentinas, en el marco de un proceso de extradición. Fernández Albín, vinculado al narcotráfico y lavado de activos, es conocido por su astucia en el mundo delictivo y su habilidad para evadir la justicia.

Su captura se produjo tras meses de investigaciones, que comenzaron en abril de 2025, cuando la Policía Nacional uruguaya identificó su posible participación en grandes operativos de tráfico de drogas. Fernández Albín ha sido señalado como un experto en logística y en la organización de rutas de narcotráfico, especialmente en relación con los cargamentos de Sebastián Marset, involucrado en el envío de grandes cantidades de cocaína a través del Río de la Plata.

El arresto fue coordinado después de un seguimiento constante por parte de la policía argentina, que contó con apoyo de la DEA. La investigación reveló que Fernández Albín residía en el barrio porteño de Flores, desde donde se desplazaba en vehículos y mantenía contacto con otras organizaciones criminales en la región. Las autoridades argentinas lograron arrestarlo en la vía pública tras un operativo que incluyó vigilancia constante y dispositivos de rastreo.

Simultáneamente, en Uruguay se realizaron allanamientos en Montevideo y Ciudad de la Costa, donde fueron detenidos tres familiares de Fernández Albín y se incautaron vehículos, teléfonos y documentación relacionada con la investigación.

Fernández Albín también está vinculado al atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre, en el que se lanzó una granada en su residencia. La fiscal Angelita Romano, quien investiga el caso, aseguró que los responsables intelectuales del ataque no se encuentran en Uruguay.

El ministro del Interior, Carlos Negro, celebró la detención, subrayando el avance en la lucha contra las organizaciones criminales: "Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarle donde más les duele, en los bienes y en el dinero", expresó.