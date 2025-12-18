Con posiciones divididas, trabajadores de bancos públicos definen si aceptan ajustes salariales y partidas por $ 15.200

Las negociaciones entre el sindicato AEBU y el gobierno para la renovación del convenio colectivo de la banca pública alcanzaron un preacuerdo que será puesto a consideración de los trabajadores este jueves 18 de diciembre.

La asamblea tendrá carácter híbrido: se realizará de forma presencial en el Teatro El Galpón y, por primera vez en la historia del sector, contará también con participación en modalidad virtual.

La convocatoria se produce luego de que el pasado 6 de diciembre una primera asamblea no alcanzara el quórum necesario para adoptar una resolución sobre el convenio, vencido en setiembre, por lo que se resolvió pasar a cuarto intermedio.

POLÍTICA MONETARIA BCU ajusta los encajes bancarios para impulsar la desdolarización y el uso de pesos

Para esta nueva instancia se presentaron varias mociones de resolución. Una de ellas propone aprobar el preacuerdo alcanzado en el ámbito de negociación , valorándolo como “un avance importante”. Esta moción cuenta con la firma de los dirigentes Roberto Umpiérrez, Fernanda García, Jorge Silva, Sofía Szodo, Fernando Varela y Joaquín Santa Cruz.

Otras dos mociones, presentadas en minoría, plantean rechazar el preacuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo por considerarlo insuficiente. Una es impulsada por Mauricio González, mientras que la otra lleva la firma de Álvaro Legaspi, Artemisa Falero, Fernanda Martínez, Matías Arbizu y el propio González.

En caso de aprobarse alguna de estas mociones de rechazo, una cuarta moción complementaria propone reafirmar la plataforma aprobada a mediados de junio y solicitar la apertura de un nuevo ámbito de negociación con el gobierno. Asimismo, plantea que, de no lograrse “avances reales” en esas instancias, se evalúe la adopción de medidas sorpresivas que afecten la operativa del sistema, como el clearing, el pago a corresponsales, la logística del dinero y las guardias de cajeros automáticos de forma zonal.

Ajustes, correctivos y partidas especiales

El preacuerdo con el Poder Ejecutivo establece los ajustes salariales para los años 2026 y 2027.

En enero de 2026 se aplicará un primer ajuste que podrá incluir dos componentes. Por un lado, se otorgará un aumento del 4,5% por concepto de adelanto de inflación, correspondiente a la inflación proyectada por el gobierno para ese año.

Por otro lado, podría aplicarse un correctivo por el cierre del convenio anterior, aunque no se prevé su activación, ya que la inflación estimada al cierre del año, en torno al 4%, se ubica por debajo del adelanto otorgado en 2025 (5,2%), lo que implica una ganancia de salario real durante ese período.

En enero de 2027 se realizará un segundo ajuste, que también podrá acumular dos componentes. Se otorgará nuevamente un adelanto de inflación estimado en 4,5%, determinado por el gobierno a través del Consejo de Salarios, tomando como referencia la meta del Banco Central del Uruguay.

Además, se aplicará un correctivo inflacionario únicamente si la inflación del año 2026, medida por el IPC subyacente, supera el adelanto otorgado más un margen de tolerancia de 0,5%, es decir, si supera el 5%.

Al finalizar el convenio se aplicará un correctivo final, que evaluará el período completo de los dos años, comparando la inflación acumulada medida por el IPC común con los ajustes salariales otorgados durante el convenio, incluidos los adelantos y los correctivos que eventualmente se hubieran aplicado. Este mecanismo garantiza que no exista pérdida de salario real al cierre del acuerdo.

De forma adicional, y con el objetivo de proteger a los salarios más bajos ante un eventual escenario inflacionario más adverso, se acordaron partidas fijas extraordinarias: una de $ 6.500 en febrero de 2026 y otra de $ 8.700 en febrero de 2027, lo que representa un total de $ 15.200 durante el período del convenio.

Un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU señala que el convenio colectivo anterior cerró un período de tres años en el que se recuperó lo perdido en etapas anteriores y se logró una ganancia acumulada de salario real. Con una inflación que en 2025 cerraría en torno al 4%, los trabajadores de la banca oficial obtuvieron una mejora del 2,7% en su poder de compra, un resultado excepcional en comparación con otros sectores.

Sin título

Otros puntos del preacuerdo entre AEBU y el gobierno

Licencia para el cuidado del recién nacido:

Se otorga una licencia que puede ser utilizada indistintamente y de forma alternada por ambos progenitores una vez finalizada la licencia maternal, hasta que el hijo cumpla seis meses de edad.

El beneficio se extiende hasta los nueve meses en casos especiales vinculados a bajo peso al nacer, enfermedades, discapacidades o situaciones de riesgo, así como en nacimientos pretérmino o múltiples. En estos casos, la licencia por paternidad será de 30 días.

Para adoptantes, el beneficio se extiende hasta tres meses luego de finalizada la licencia por adopción. Se mantienen los beneficios de medio horario vigentes y las disposiciones más favorables existentes en cada institución.

Licencia por cuidados de familiares enfermos:

Se establece el derecho a usufructuar hasta cinco días anuales con goce de sueldo para el cuidado de padres, hijos, cónyuges o concubinos enfermos, debidamente acreditado con certificado médico. Para acceder a este beneficio se deberá declarar previamente a las personas a cargo y no se podrá realizar otra actividad remunerada durante ese período.

Horas para actividades escolares:

Los trabajadores podrán disponer de hasta cinco horas anuales no acumulativas por cada hijo o hija que asista a educación inicial, primaria o primer ciclo de educación secundaria, destinadas a concurrir a reuniones, actos u otras actividades convocadas por los centros educativos, con presentación de justificante y garantizando el normal funcionamiento del servicio.

Partida para primera infancia:

Se acuerda la conformación de un grupo de trabajo para estudiar la reglamentación de la actual partida por guardería, considerando su adecuación a los lineamientos que surjan del Diálogo Social por Cuidados.

Promoción del acceso a la vivienda:

Se impulsarán mecanismos que faciliten el acceso a la vivienda para funcionarios de la banca oficial mediante programas del Sistema Público de Vivienda, incluyendo fondos de garantía y subsidios de cuota, con seguimiento a través de un grupo de trabajo.

Mecanismos de alivio financiero:

Se estudiará la implementación de instrumentos que permitan aliviar la carga financiera de los trabajadores con deudas de consumo no durable, con el objetivo de aumentar el ingreso líquido disponible.

Horario de atención al público:

Se conformará un grupo de trabajo para analizar posibles modificaciones al horario central de atención al público en los bancos oficiales, considerando su impacto laboral y la competitividad del sector.

Reglamentación del teletrabajo:

Se creará un grupo de trabajo para avanzar en la reglamentación del teletrabajo en aquellas instituciones donde aún no esté desarrollada, con un plazo máximo de 180 días para presentar avances.

Protocolo de prevención del acoso:

Se actualizará el protocolo vigente con asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, unificando criterios entre instituciones, incorporando el seguimiento posterior de los casos y promoviendo la capacitación en todos los niveles.

Certificación en género:

Durante la vigencia del convenio, las instituciones financieras oficiales implementarán un plan para postularse al programa de certificación en equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres.

Psicoterapia:

Se adecuará la reglamentación vigente para facilitar la rápida recepción de la partida prevista, sin perjuicio de las mejoras ya existentes en cada empresa.

Salud mental:

Se realizará la encuesta de riesgos psicosociales (ISTAS) con el fin de obtener insumos para la atención de la salud mental de los trabajadores, en el marco de las Comisiones Bipartitas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El preacuerdo también prevé la renovación de otros beneficios incluidos en el convenio vigente desde diciembre de 2012.

En el sitio web de AEBU se pueden consultar en detalle los informes y mociones presentados por los dirigentes para la asamblea.