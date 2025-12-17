Dólar
Economía y Empresas / POLÍTICA MONETARIA

BCU ajusta los encajes bancarios para impulsar la desdolarización y el uso de pesos

Con estas medidas, se busca desalentar la captación de depósitos en dólares y promover el ahorro y el crédito en moneda nacional

17 de diciembre 2025 - 11:15hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Ines Guimaraens

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió introducir cambios en el régimen de encajes bancarios con el objetivo de incentivar la desdolarización y fortalecer el mercado en moneda nacional.

A partir del 1° de marzo de 2026, los encajes en pesos para depósitos a más de 30 días pasarán a ser de 0%, lo que permitirá a los bancos destinar el 100% de esos fondos al crédito, mientras que los encajes para depósitos de hasta 30 días se mantendrán en 15%, según informó El País.

Los encajes bancarios son la porción de los depósitos que los bancos están obligados a mantener inmovilizada en el Banco Central. Funcionan como una herramienta de política monetaria y de regulación financiera, ya que contribuyen a asegurar la liquidez del sistema y a influir en la cantidad de crédito que las entidades pueden otorgar.

Además, el BCU aumentará la remuneración de los encajes en pesos del 60% al 100% de la Tasa de Política Monetaria.

En el caso de los depósitos en dólares, se mantendrán los porcentajes de encaje, pero se reducirá su remuneración, que será equivalente a la tasa de la Reserva Federal menos 100 puntos básicos.

Con estas medidas, el Central busca desalentar la captación de depósitos en dólares y promover el ahorro y el crédito en pesos.

Según la resolución a la que accedió El Observador, el Banco Central fundamenta estos cambios en que el régimen de encajes es un instrumento clave para la ejecución de la política monetaria y para el cumplimiento de los objetivos establecidos en su ley orgánica.

En particular, el Directorio señala que la institución se ha propuesto generar incentivos a la desdolarización y a la reconstrucción de los mercados en moneda nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la política monetaria y fortalecer el funcionamiento del sistema financiero.

Además, el Central argumenta que la adecuación de las alícuotas de encaje en pesos busca facilitar el desarrollo de los mercados en moneda nacional y contribuir a un sistema bancario mejor adaptado a las necesidades del país, alineando los incentivos para el ahorro y el crédito en pesos uruguayos.

RESOLUCION_D_382_2025

