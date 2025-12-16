Yesty Prieto contra Orlando Petinatti: "Podés ser de otro palo musical pero el respeto a los músicos tiene que estar"

El cantante Yesty Prieto , una de las voces más reconocidas de la música tropical, apuntó públicamente contra el conductor Orlando Petinatti y se remontó a un episodio ocurrido 15 años atrás que le "dolió mucho".

Invitado al programa Vamo Arriba de Canal 4 el cantante participó de un segmento de entretenimiento conducido por Federico Paz que consistía en dar vuelta una tarjeta que revelaba un personaje de la farándula uruguaya del que debía dar una opinión.

El primero que apareció fue el comunicador y conductor de Malos Pensamientos a quien recientemente le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram donde lo trató de "cagón" y "maleducado" .

"Lo voy a resumir y a su vez dar un cierre a todas las cosas que subo en mis redes", comenzó a decir el cantante antes de recordar un episodio en el que compartió un escenario con el comunicador que oficiaba de presentador. "Hace muchos años, aproximadamente 15 años, yo estaba en L'Autentika y en tres eventos donde estuvo Orando Petinatti en ningún momento presentó a la orquesta . Dijo 'seguimos con la música'. Me dolió mucho. Vos podés ser de otro palo musical pero creo que el respeto a los músicos que estén sobre el escenario tiene que estar".

Luego señaló que hace "muy poquito" tiempo fue a la transmisión de la Teletón con Karibe con K, la banda de la que forma parte junto a Miguel Ángel Cufós y Gerardo Nieto. "Me cruce con el dos veces en el pasillo del canal y no fue capaz de saludar. Bajó la cabeza", dijo. Entonces agregó: "La educación esta ante todo. Yo fui muy pobre, pero si me brindaron educación. Y yo puedo discrepar con alguien pero el buenos días, buenas tardes o buenas noches va a estar".

Consultado por el conductor sobre si pensaba que se trataba de una discrepancia personal, Prieto aclaró: "No creo que sea conmigo, es con la música tropical".

Además, se refirió a la publicación que compartió en sus redes. "Arrepentirme ahora no puedo, porque ya lo subí y ya me putearon. Pero si aprendí algo. Tengo 61 años y aprendí que no tengo que subir cosas que...", dijo el cantante antes de detenerse. "Yo no soy periodista y le tengo respeto a él que es uno de los más escuchados", agregó.

Paz le preguntó entonces si iría a Malos Pensamientos, a lo que el cantante fue tajante: "No". "Me llamó un productor de su programa y le dije que no iba porque no me caían bien cosas que había hecho. Ir era tener una discusión o pasarla mal, él o yo. Lo respeto. Tema cerrado", concluyó.