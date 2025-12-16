Dirigente del Partido Socialista cuestionó que medidas de Bergara en TV Ciudad "podrían significar un retroceso en la batalla cultural"

El Partido Socialista tuvo este domingo la XVIII Convención Ordinaria de Montevideo, un encuentro en la Huella de Seregni que a lo largo del día vio pasar al actual intendente Mario Bergara , a su antecesor Mauricio Zunino –el socialista que tomó la posta cuando Carolina Cosse renunció para dedicarse a la campaña– y al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila .

Mermado en votos y desplazado de la cúpula de la Intendencia de Montevideo , los socialistas perdieron pie en su principal bastión y las dificultades del partido fueron una parte importante de la discusión política, desde las rendiciones de cuentas escritas por los dirigentes hasta las alocuciones en la misma Huella de Seregni.

Una de ellas fue la del abogado Juan Pablo Pío , quien a fines de setiembre fue el candidato más votado de los que buscaron disputarle la hegemonía a la lista de Civila que volvió a quedarse con la secretaría general del partido. El dirigente comenzó recordando que los socialistas tuvieron al intendente con Daniel Martínez, que fueron “punteros” durante el período de Cosse y hasta promotores de “discusiones sustantivas” como el plebiscito de la seguridad social y el impuesto al 1% más rico, lo que evidencia las “debilidades” para el “desarrollo partidario” y que hay “mucha política” para hacer por fuera de la intendencia.

Según reconstruyó El Observador a través de varios participantes del encuentro, Pío sostuvo que a nivel departamental los socialistas deberían “problematizar” algunos puntos de la actual gestión de Bergara, en la que tienen escasa “incidencia”. El abogado, que hoy es secretario general letrado del Banco de Seguros, se preguntó si el partido está de acuerdo con las medidas en torno a TV Ciudad y opinó que “podrían significar un retroceso en la batalla cultural”.

1760564490170 A la derecha Juan Pablo Pío, secretario general letrado del Banco de Seguros BSE

A través del director del canal José Ciganda, Bergara ha respaldado cambios en la programación para el 2026 bajo la premisa de tener “un medio plural”, lo que en el Frente Amplio es leído como una crítica entre líneas al sesgo izquierdista atribuido a TV Ciudad. La revisión implica que no se renueven programas como La Letra Chica, uno de los más cuestionados por la oposición.

Por otro lado, el socialista Pío se preguntó “qué dice” la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y apuntó contra la pretendida reducción del rubro cero y contra supuestos de “precarización” del empleo de los funcionarios. El dirigente inquirió si es “significativo realmente ” el ajuste en ese plano o si los hace discutir “en el marco de la derecha”, cuestionando además si la “postura” del partido “sería la misma si lo hiciera” el nacionalista Martín Lema.

Pío también se preguntó si están de acuerdo con “ciertos desandamientos” a políticas sociales impulsadas por el propio partido desde el Departamento de Desarrollo Social en la gestión pasada.

El abogado concluyó que con todas estas interrogantes deberían permitirse “criticar” o “dudar”, dado que a su entender hay votantes frenteamplistas que están disconformes con esas decisiones y a los que se les debería dar mejores explicaciones.

Dentro de la minoría también hubo voces críticas hacia la dirección de la mayoría “ortodoxa” en el último período. Leticia Benedet, excandidata por la Lista 6 de los llamados “renovadores”, cuestionó que la departamental no trató de manera debida la postulación a intendente del abogado Juan Ceretta, quien terminó sin los votos suficientes en el Plenario del Frente Amplio para ser investido como candidato del oficialismo.

El abogado Juan Ceretta Foto: Captura de pantalla de video de la cuenta de X de Juan Ceretta

El exsecretario general Eduardo Fernández, dirigente de la misma corriente que Benedet, abundó en base a algunas de las rendiciones de cuentas de representantes de la mayoría que era necesario profundizar la autocrítica allí plasmada.

Los afines a la corriente de Civila, hoy encarnada por el actual secretario general Pablo Oribe, pretenden postular como nueva secretaria política de la departamental a la exdiputada Gabriela Barreiro, según supo El Observador. Aunque con pocas chances de ganar, dentro de la minoría se maneja la candidatura de Nicolás Núñez, dirigente de la Lista 8. Las elecciones serán en febrero.

"Descenso sostenido" aunque "no dramático"

La actual secretaria política en Montevideo, Antonella Torelli, escribió en su rendición de cuentas para la Convención que los resultados electorales del Partido Socialista en la capital, “aunque no dramáticos”, “vuelven a mostrar una tendencia de descenso que se ha sostenido durante varios ciclos”. De todos modos, llamó a no caer “en exageraciones ni desatender los avances logrados”.

Torelli, actual directora de Derechos Humanos de la IM, escribió que hubo un “esfuerzo significativo” que permitió “revitalizar” una “estructura que venía con dificultades”, pero que “aún queda camino por recorrer para lograr la fortaleza territorial” ostentada alguna vez por el partido. En ese sentido reconoció “debilidades estructurales” en la “consolidación de organismos de base” y “la construcción sostenida en barrios donde la presencia socialista sigue siendo baja o intermitente”.

483512475_1006519718250927_8894005655774501878_n Archivo, Antonella Torelli en evento del Partido Socialista

La jerarca destacó que los ciclos de formación de dirigentes permitieron “reponer marxismo” y “recomponer identidad socialista” en un “escenario donde la derecha disputa el sentido común”.

Torelli reconoció que “en un contexto donde la política tiende a personalizarse, las organizaciones como el Partido Socialista” deben “revisar” cómo presentan a sus “figuras” y equipos de trabajo. La secretaria política ponderó que la propuesta de un “tercer espacio” dentro del Frente Amplio en Montevideo “reflejó la voluntad del partido de aportar creatividad política, alianzas amplias y renovación”, aunque “no logró concretarse plenamente”.

“La promoción de la candidatura de Juan Ceretta expresó esa línea: un intento de tender puentes entre la izquierda social, la academia y el Frente Amplio. Si bien no prosperó en el Plenario Departamental, dejó aprendizajes relevantes sobre tiempos, articulaciones y formas de construir consensos más amplios”, valoró.

La postulación de Ceretta en aquel momento fue motivo de molestia para sectores como el MPP y para la propia minoría socialista. El abogado, hoy edil de la Junta Departamental electo por la Lista 90, no concurrió a la Convención.