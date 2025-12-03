El nuevo TV Ciudad: Bergara quiere un canal "plural" que atraiga un público más amplio y le da "total libertad" a su director

Aunque durante los primeros meses de la administración de Mario Bergara , las medidas de limpieza, de movilidad y de restricción financiera se robaron la atención, en los últimos días un tema volvió a estar en agenda: la situación de TV Ciudad .

Esto se debe a la reciente decisión de no renovar de decenas de contratos de trabajadores del canal, que la administración asegura que se debe a la cancelación de programas como La letra chica y la suspensión del informativo de los domingos .

Según supo El Observador, la intención de las nuevas autoridades es que la propuesta del canal se despegue del que tuvo la administración de Carolina Cosse. El objetivo es que tenga una mayor amplitud de voces y que el director, José María Ciganda, tenga total libertad.

Los problemas de relacionamiento y la presunta presión de las autoridades de la comuna hacia los trabajadores de TV Ciudad fueron asuntos que atravesaron a la gestión de Cosse en la intendencia.

Por ejemplo, cuando a diez días de la asunción de la ingeniera renunció el director del canal que venía de la administración de Daniel Martínez, Federico Dalmaud, después de que la entonces directora de Comunicación, Ana de Rogatis, aludiera a "órdenes de la intendenta" para intervenir en la transmisión por la muerte de Tabaré Vázquez.

Pero hubo también problemas entre la directora del canal durante gran parte del gobierno de Cosse, Alejandra Casablanca, y algunos trabajadores, como la periodista Denisse Legrand, que la denunció por violencia, y el director de Informativos, Lucas Silva, que terminó renunciando a su puesto.

En una reciente entrevista con El Observador, el intendente Mario Bergara dijo que su administración le está dando "total libertad" al nuevo director Ciganda para que implemente su "lógica de gestión" y de "programación".

20251017 El director de TV Ciudad, José María Ciganda, durante visita de estudiantes de la UTU de Artigas al canal El director de TV Ciudad, José María Ciganda, durante una visita de estudiantes de la UTU de Artigas al canal Foto: Intendencia de Montevideo

"Hemos hablado y me ha dado la perspectiva clara de tener un medio plural, con tecnología y visión modernas y que sea soporte de todas las voces que hay en la sociedad, poniendo foco también en la cuestión montevideana", sostuvo.

Consultado sobre si se buscaba despolitizar el canal, el intendente respondió que eso es imposible porque si un canal "muestra la realidad" ya es "intrínsecamente político". Sin embargo, dijo que la "clave" es que sea "plural".

"Apuntamos a tener un TV Ciudad atractivo de manera que el público sea lo más ancho posible", afirmó.

Además, este martes dijo en Desayunos Informales (Canal 12) que su administración no dará "espacio a ningún tipo de interferencia política" en el canal.

Cuántos trabajadores no seguirán

Bergara habló también sobre las noticias de los últimos días, respecto a los contratos cesados, y destacó que se trata de cambios en la programación del canal y no de medidas de ahorro financiero.

"Como en toda revisión de programación, que el director tiene la libertad de llevar adelante, muchos de esos ciclos continuarán y algunos no. Y eso entiendo que genere angustia o algún ruido en estos tiempos. Pero que quede claro que esa es la motivación de esta reestructura. No tiene que ver con las medidas de ordenamiento financiero", explicó Bergara a El Observador.

20251201 El intendente de Montevideo, Mario Bergara Foto: Armando Sartoriti / FocoUy

Según fuentes de la intendencia, los contratos que no se renovarán son 11. Además, cuatro personas irán a seguro de paro. Por otra parte, hay 19 jornaleros que, si bien no tienen un trabajo ahora, quedarán a disposición para futuras ocasiones.

Potenciar TV Ciudad comercialmente

En campaña, el ahora intendente había planteado que quería potenciar la dimensión comercial del canal.

"Cuando se hace TV Ciudad, el acuerdo fue 'está bien, te meto TV Ciudad en el cable, pero no me salgas a vender publicidad'. Esa lógica ya caducó, la importancia relativa del cable también bajó. Entonces de a poco TV Ciudad comenzó a tener una actividad comercial, pero hay un margen muy grande para avanzar en ese terreno", dijo en mayo a El Observador.

La administración de Cosse había logrado multiplicar por cinco, del 2020 al 2024, los ingresos por publicidad. Pasaron de casi $3 millones a más de $15 millones, según la respuesta a una solicitud de acceso a la información que hizo El Observador.

Pero para el seregnista esto se podía mejorar. "Estamos hablando de montos relativamente modestos que creo que hay margen para un trabajo en el terreno comercial de venta de publicidad, de promoción, etcétera, que no significa que eso involucre incidencia a nivel de los contenidos", sostuvo Bergara.

20250912 El intendente Mario Bergara durante una conferencia de prensa donde anunció medidas financieras a corto plazo Foto: Intendencia de Montevideo

El mensaje de un exjerarca

Uno de los programas que ya no estará, será La letra chica, que desde su comienzo en 2020 se volvió una de las insignias del crecimiento de TV Ciudad. Ahora el programa será reemplazado por otro periodístico.

El informativo dejará de salir al aire los domingos y la idea es que el streaming, después de una pausa en verano como sucedió también a principios de este año, vuelva potenciado en 2026.

Las diferencias con la gestión anterior se evidencian en un mensaje de WhatsApp que el exdirector de Contenidos y Programación de TV Ciudad, Leonardo Pérez, envió a conocidos y al que accedió El Observador.

Allí, Pérez lamentó "profundamente la pérdida de fuentes laborales", pero también "la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes, encontraba en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de "la otra información"".

1595529559172.webp Ricardo Piñeyrúa, Ana Matyszczyk y Diego González, conductores de La letra chica, junto a los periodistas Antonio Ladra y Natalia Uval Twitter: @laletrachicatv

El exjerarca de TV Ciudad se manifestó "triste y apenado" por lo que está sucediendo en el canal. "No hace más que generar más confusión y desapego a una visión de nuestra realidad en la cual siempre creímos", sostuvo.

"En 5 años de gestión, con aciertos y errores, jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo. Y más aún, me pregunto, ¿sin programas como La Letra Chica o Sin Fronteras, de qué manera alternativa se informará la gente?", continuó Pérez.

"Evidentemente no logramos convencer a quienes nos sucedieron de la importancia de la comunicación pensada en la gente y sus necesidades".