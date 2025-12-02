Mario Bergara sobre la reforma de transporte: "No podemos estar cuatro años con todo levantado sin brindar ninguna solución"

Las dos grandes prioridades de Mario Bergara , como dijo en la campaña y como resalta en las entrevistas, son la limpieza y la movilidad. Ambos temas, de concretarse los cambios prometidos, podrían enfrentar cambios paradigmáticos en el mediano plazo.

Por un lado, el intendente de Montevideo deberá encarar la transición hacia un nuevo sistema de recolección de basura, donde en gran parte del departamento los contenedores dejarán de formar parte del paisaje de las calles, para pasar a estar dentro de las casas o en cooperativas.

Pero Bergara también trabaja con el gobierno nacional y el de Canelones en la reforma del transporte metropolitano, que implicará la construcción de dos grandes corredores por los que irán ómnibus BRT, además de una estación renovada en Tres Cruces y un túnel por 18 de Julio.

Sobre estos y otros temas habló el intendente Mario Bergara con El Observador. A continuación, un resumen de la entrevista.

Desde el pasado mes de octubre, hasta fines de marzo del año que viene, rigen medidas de contención financiera con las que preveían ahorrar US$ 19 millones (US$ 4 millones con medidas a los funcionarios y US$15 millones en relación a empresas). ¿Tienen medido cuánto vienen ahorrando?

Sí, las cifras que tenemos hasta el momento están totalmente alineadas a esa previsión de un ahorro de esa magnitud en estos meses. Hay que entender que las medidas gremiales, totalmente legítimas, que despertaron estas medidas también tienen un impacto, al haber horas extras o sextos días que no se realizaron. Obviamente eso también tiene un impacto y a veces no es tan sencillo discernir si las horas extras se hicieron o no en función de las medidas nuestras o de las medidas gremiales. Pero el impacto financiero está en línea con lo que esperábamos.

¿Cuál es la cifra de ahorro que tienen hasta el momento?

Es variable. No es cuestión de que lo que pasó en octubre se multiplique por seis de acá a marzo. Como decía, hay reducción de las cifras que se dieron en octubre porque hubo dos paros de 24 horas, paros de una hora, asambleas con paros. Pero reitero, venimos en línea con los ahorros previstos.

¿Y está sobre la mesa continuar con estas medidas después de marzo?

No, no. Nosotros planteamos medidas de reordenamiento financiero en seis meses. La perspectiva posterior es mucho más halagüeña porque la complejidad financiera es de corto plazo. El nivel de endeudamiento de la intendencia es muy bajo. El peso de la amortización y los intereses en el presupuesto es muy bajo, entre otras cosas porque la gestión anterior no tuvo márgenes de endeudamiento por falta de apoyo en la Junta Departamental.

¿Cómo tienen previsto que cierre 2025? El déficit de 2024 fue muy alto.

Nosotros pensamos que el déficit de 2025 va a ser sensiblemente menor, pero para cifras hay que esperar al cierre del año.

En La Diaria Radio hablabas de la situación financiera de la intendencia y de lo que se encontraron al asumir. Decías que lo que más les sorprendió fue "toda la maraña de interacciones institucionales". ¿Qué sería esa maraña?

Por ejemplo, en la relación con los trabajadores. En la Intendencia de Montevideo siempre se mantuvo el nivel real del salario, pero no se aumentó el salario de base por encima de eso. ¿Eso quiere decir entonces que las remuneraciones quedaron congeladas en términos reales? No, porque empezaron a aparecer todo un conjunto de formas de remuneración vinculadas a horas extras, sexto día, compensación de acá y de allá, distintas figuras que iban surgiendo y que eran mecanismos de incremento de remuneración. La desventaja de eso es que desordena la gestión y que quienes consiguen más cosas son los sectores de la intendencia que tienen más poder de negociación. Tenés compensaciones porque estás en tal departamento y no en otro. Eso es una cosa que desordena la relación de remuneraciones, desordena la gestión. Así que seguiremos dialogando para que los aumentos salariales se puedan dar para todo el mundo de manera generalizada y no en función de la capacidad de negociación del sector tal o cual.

La pregunta era porque el exintendente Mauricio Zunino poco antes de terminar su periodo dijo a Búsqueda que había un problema donde Recursos Financieros se enteraba de los gastos de otros departamentos al final, cuando había que pagarlos. Parecía haber una falta de comunicación entre los departamentos.

Eso también hubo. Nosotros hemos procurado recortar sustantivamente ese mecanismo que le llamamos de convalidación. Es decir, se suponía que había una indicación de recorte de gastos en 2024, pero después, por alguna razón, los gastos se hacían y llegaban para ser convalidados. Esa es una práctica que no debe ocurrir y nosotros la hemos recortado sustantivamente.

Asunción de Mario Bergara/Mauricio Zunino, Mario Bergara. Foto: Leonardo Carreño

¿Hicieron alguna otra corrección o cambio?

No, vamos a trabajar en la formulación de una estructura objetivo de trabajadores. Hay una estructura determinada de trabajadores que es bastante estática a pesar de todos los cambios que han habido en cuestiones tecnológicas, en las tareas que hace la intendencia, etcétera. Entonces, vamos a tomarnos un tiempito de trabajo para formular una estructura de personal hacia la cual procuramos ir, para que después las decisiones que se vayan tomando de ingreso de trabajadores, de promociones, de presupuestaciones sean consistentes con esa estructura objetiva.

Al respecto, Silvia Tejera, la secretaria general de Adeom, dijo a La Diaria Radio que el mensaje presupuestal de la intendencia tendrá 600 trabajadores menos que el que tenía el enviado por Carolina Cosse. ¿Eso es así?

Bueno, todavía no está formulado el presupuesto.

¿Pero es una posibilidad que entiendan que la intendencia puede funcionar sin que ingrese más gente?

Si tenemos que hacer una estructura objetivo, no podemos poner un número antes. Lo que está claro es que ahora, el próximo año, vamos a tener que recomponer un número importante de trabajadores. Cientos de trabajadores van a ingresar a la intendencia el año que viene, entre otras cosas porque ha habido cientos de retiros en estos años. Por lo tanto, vamos a hacer un ingreso importante de trabajadores. Ahora, ¿hacia qué cifra final vamos? Dependerá de una estrategia.

Cuando asumiste estaba la discusión sobre varios contratos que se terminaban con la gestión anterior. Muchos se estiraron hasta diciembre. Silvia Tejera decía que eran alrededor de 600, 700. ¿Está definido qué va a pasar con ellos ahora?

No, no son esa cantidad, son muchos menos. Había contratos que eran de designación política y contratos que son técnicos, que muchos fueron ingresados en la administración anterior, pero incluso algunos antes. Nosotros teníamos que entrar y ver el panorama y conocer a la gente. Muchos de los contratos se prorrogaron hasta diciembre. Como ahora entendimos que diciembre no es un buen momento para tomar decisiones de estas, los estamos prorrogando hasta el mes de enero. Y ahí, en esa evaluación, los distintos departamentos reportarán, de los contratos que se prorrogaron, cuáles van a continuar y quizás algunos no, pero eso lo sabremos recién más adelante. Muchos otros cayeron en julio, cuando nosotros asumimos, sobre todo los que uno puede decir estrictamente de confianza política. Y nosotros, obviamente, tuvimos que recomponer un cierto staff de confianza política, como tienen todos los jerarcas en todas las intendencias y en todos los organismos. Hoy hay menos contratos de confianza política de los que había antes y el nivel de remuneraciones es menor al que había antes.

Otra cosa que criticaba Silvia Tejera era que cuando anunciaste las medidas financieras a corto plazo (que incluían recortes de horas extras y sexto día), decías que no se iba afectar a trabajadores de la limpieza porque es la prioridad. Sin embargo, ella sostiene que hubo recortes en la parte de diseño estratégico de limpieza, si bien no había en los trabajadores que salen en los camiones.

Ah, sí. En la cuestión más bien administrativa había un cierto recorte, modesto, pero eso no iba a impactar en el servicio de recolección. Difícilmente pueda decirse que las medidas que tomó la intendencia fueron las que llevaron al notorio deterioro del servicio de recolección de residuos en el mes de octubre. En los tres meses previos, nosotros habíamos llegado a niveles récord. Promedialmente se recogían unos 3.600, 3.700 contenedores diarios. A septiembre llegamos a 4.400. En octubre se bajó un 25%, a 3.300. Está claro, el diseño de nuestras medidas estaba pensado para no impactar sobre el servicio de recolección de limpieza, pero las medidas que se tomaron desde el sindicato, totalmente legítimas, sí impactaron sobre el servicio.

¿Pero cuándo tienen previsto que se dé la gran mejora de la limpieza, que estaría asociada a cambiar el sistema de contenedores?

En buena medida, diría que previo a esta etapa de octubre ya estábamos empezando a ver una mejora con un aumento muy significativo de los residuos recolectados. Eso va a volver, se va a sentir. Y ya empezamos a distribuir los contenedores intradomiciliarios. Empezamos por el Cerro, Capurro y Bella Vista. Vamos a empezar también con los intraprediales en Euskalerría. O sea, esa etapa ya empezó. Esto es de mucha envergadura y, como la intendencia es la que da los contenedores, vamos a estar restringidos por la capacidad de financiar. Por lo tanto, el ritmo en el cual esto avance tendrá que ver con los recursos que podamos obtener: como recursos extrapresupuestales.

20251201 El intendente de Montevideo, Mario Bergara Foto: Armando Sartoriti / FocoUy

Para conseguir esos recursos van a necesitar una mayoría especial en la Junta que incluya por lo menos cuatro votos de la oposición. No solo para el cambio del sistema de recolección de basura, sino también para saneamiento, veredas y calles. ¿Son optimistas en lograr ese apoyo?

Hemos tenido una tesitura de tender puentes de diálogo con todos los partidos y sectores que están en la Junta Departamental. Fuimos cuando se instalaron los ediles. Fuimos a presentar el buque insignia que es la estrategia de Desarrollo Ambiental. Fuimos cuando nos convocaron para explicar la línea de crédito del BROU. La enorme cantidad de pedidos de informes que recibimos de la Junta los vamos contestando todos. Y nosotros tenemos un talante de diálogo permanente. Todos los integrantes del equipo del gabinete han ido a la Junta cada vez que fueron convocados. Nos hemos reunido más de una oportunidad con los cabezas de bancada. Hemos ido a la sede del Partido Colorado. Vamos a presentar proyectos que requieren financiamiento del BID, del Banco Mundial, de la CAF, del Fonplata o algún formato de fideicomiso. Van a ser sobre los temas que todos dijimos en la campaña que había que hacer. Aspiro a que haya esa coherencia.

¿Y están apuntando a los ediles que parecen más flexibles, por ejemplo los tres de la Lista 22 del Partido Nacional y el único edil colorado Federico Paganini? Ahí estarían los cuatro que necesitan.

Por ejemplo, para la línea de crédito del BROU, que no necesitábamos mayoría especial, igual tuvimos esos cuatro votos a favor. Obviamente eso podría considerarse una cosa más cercana, lo cual no quiere decir nada. Algunos de esos ediles son los que también públicamente hacen críticas de un tema o de otro, o nos están pidiendo sistemáticamente pedidos de informe. Cada uno tiene que cumplir su rol.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo a El País que el túnel por 18 de Julio comenzaría en el cruce con Eduardo Acevedo. ¿Significa que ya está caído eso de que empiece más adelante (como proponía la contrapropuesta de la Intendencia de Montevideo)?

Es un proyecto muy complejo, no solo para la definición del dibujo final, sino también para lo que pasa en los años que nos van a llevar. Montevideo es esencialmente el área que se va a sentir más afectada, tanto en la movilidad mismo, mientras se hace toda la obra, como en el impacto sobre los negocios. Estamos hablando de 18 de julio, 8 de Octubre, Avenida Italia, todas arterias con mucho negocio. Entonces estamos viendo toda la complejidad del proyecto. Hay cosas que están ya acordadas. Por ejemplo, los corredores preferenciales de transporte público. Avenida Italia / Giannattasio, hasta El Pinar, 8 de Octubre / Camino Maldonado hasta Zona América. También te diría que hay una inclinación ya bastante acordada y que el grueso de eso, o todo eso, va a ser con ómnibus articulados. ¿Cómo va a hacerse la cosa el 18 de julio? Es algo que todavía se está conversando. Si va a haber algún soterramiento y desde dónde es algo que todavía no está definido. Estamos evaluando todas las ventajas y los costos. Estimaciones por lo bajo te dan de que cada kilómetro de soterramiento sale en el entorno de los 100 millones de dólares. El mapa del subsuelo de Montevideo es un poquito caótico: agujereás y tenés servicios, cables, caños, tubos, saneamiento, gas, fibra óptica, etcétera.

Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano Foto: Documento del BID

¿En el acuerdo va a haber alguna compensación para Montevideo, teniendo en cuenta que va a ser el departamento más afectado?

Hay que verlo con el gobierno, porque está claro que esto tiene una envergadura tal y un costo tal que sin la concurrencia del gobierno nacional sería inviable. Y ahí está un poco el eje de diálogo sobre ese tema, pero obviamente que se compensa con cosas. Si uno bloquea negocios, de hecho, por x meses, el Estado se tiene que hacer cargo del lucro cesante.

¿La postura es que el dinero usado para compensar, por ejemplo, a los comerciantes, venga del gobierno nacional y no de la intendencia?

Esos costos son parte de los costos del proyecto.

Y en el proyecto la intendencia no es la que pone el dinero.

La intendencia podrá poner algo que le corresponda, pero no el grueso, por la dimensión del asunto.

Cuando hizo su propuesta para el transporte metrpolitano (en la que se basa actualmente el gobierno nacional), el Cinve dijo que implicaría una inversión de US$ 528 millones. En su momento dijiste que te parecía "optimista" ese monto.

Sí, entre otras cosas no tomaban en cuenta esto de los lucros cesantes. Entiendo que el ministerio ya está barajando una cifra bastante mayor. Y un tema clave para definir el costo es el tema del soterramiento, porque 18 de Julio tiene 3 ,5 kilómetros de extensión. Las variantes de si se hace un túnel o no. Si se hace de 1 kilómetro y pico o 2 kilómetros. Estamos hablando de diferencias de cientos de millones de dólares.

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras que supone esta reforma, sumado a los trabajos para reparar calles, ¿los montevideanos van a necesitar tener paciencia con el tránsito?

Si uno va hacia un proyecto de esta envergadura, es ineludible que haya alteraciones durante un tiempo. Quizás en la zona de Canelones es más sencillo, primero porque solo es la Ciudad de la Costa. Además, vos mirás Giannattasio y tenés todo el espacio como para elaborar sin alterar sustantivamente la movilidad actual. Pero Montevideo ya está densamente poblado, con casas, con comercios, y por lo tanto claramente va a haber una alteración. Lo que pasa es que tenemos que hacer algo. Hoy circulan en Montevideo entre 400 y 500 mil autos y hay entre 25 y 30 mil nuevos todos los años. Yo digo un poco en broma que si no hacemos nada va a llegar ese último auto que lo va a trancar todo. Entonces tenemos que encarar esto a tiempo.

Solés citar las encuestas que hace la Intendencia de Montevideo bimestralmente, donde se mide la percepción de la ciudadanía sobre temas específicos. Además de limpieza, el otro ítem peor evaluado es el tránsito. El transporte colectivo, que es lo que se va a mejorar con estas obras que van a afectar el tránsito, no tiene una valoración tan negativa. ¿Genera preocupación que uno de los temas peor evaluado se vaya a ver aun más afectado?

Y bueno, evidentemente a nadie le gusta tener la calle levantada en la puerta de su casa. Pero en todo caso, vamos a rediseñar transitoriamente el transporte de manera tal que la afectación sea la menor posible.

Además, esta reforma del transporte público no va a entrar en funcionamiento durante este periodo, las obras probablemente van a seguir.

Hay que ver cómo se formula el proyecto en cuanto a sus etapas. Porque uno puede tener un dibujo final maximalista que sabés que no va a estar para el 2029, pero hay que ver cómo se etapabiliza eso.

Pero para el final del período, ¿habría ya algún resultado para mostrar?

Ah, yo creo que sí. No podemos estar cuatro años con todo levantado sin brindar ninguna solución.

¿Eso es parte de las negociaciones con el MTOP?

De las negociaciones no, es parte del razonamiento que obviamente tenemos que hacer, pero no solo en clave electoral, sino en clave de la gente.

Es razonable que quieras mostrar algo antes de las elecciones.

Este es un proyecto que el presidente Yamandú Orsi ha marcado como prioritario. Y tengo claro que él quiere también mostrar avances en este sentido. En eso estamos todos alineados.

Has estado avanzando en inversiones chinas, ¿es un hincapié que querés hacer en tu gestión?

En su momento en la campaña hubo un acercamiento con compañeros que hoy están en la gestión, como Claudio Visillac, de la posibilidad de tener un espacio chino en Montevideo. Una manzana donde haya temas gastronómicos, culturales, de negocios. El otro día vinieron justamente los inversores en el terreno de los laboratorios y la biotecnología. O sea, que creo que esa es una veta en donde perfectamente le puede hacer muy bien a la ciudad en términos culturales y de apertura al mundo que tenemos. No se restringe al tema China. El otro día nos reunimos con el embajador de Japón que también nos decía: nosotros estamos dispuestos a pensar y tener también un espacio. Así como está ya el Jardín Japonés atrás del Museo Blanes, pero un espacio más importante.

¿Ciudad Vieja es una prioridad?

La Ciudad Vieja es un lugar donde están todos los servicios desplegados y viven hoy menos de 13 .000 personas. Se ha ido vaciando. Si vas fuera de horario de oficina o los fines de semana, está vacío virtualmente. Primero tenemos que recuperar razonablemente un buen casco histórico, como tienen las ciudades en tantos países, ya no digo Europa, en América Latina. Y también creemos que la forma de que reviva es con la gente viviendo ahí. La administración anterior había planteado un conjunto de beneficios para desarrollos inmobiliarios en la Ciudad Vieja que nosotros vamos a extender. Empieza a tener resultados. Históricamente se presentaban cinco proyectos anuales de desarrollo inmobiliario en la Ciudad Vieja y a partir de esas propuestas aparecieron 22 proyectos. Por lo tanto, yo soy optimista en eso, pero hay mucho para trabajar. Obviamente, en diálogo prioritario con el sector privado.

20251111 El intendente Mario Bergara en reunión con representantes de las ciudades chinas de Shandong y Qingdao El intendente Mario Bergara en reunión con representantes de las ciudades chinas de Shandong y Qingdao Foto: Intendencia de Montevideo

TV Ciudad se metió en agenda en los últimos días. ¿Qué tipo de TV Ciudad te gustaría tener?

La que tiene en mente el nuevo director de TV Ciudad, Josema Ciganda. Hemos hablado y me ha dado la perspectiva clara de tener un medio plural, con tecnología y visión modernas y que sea soporte de todas las voces que hay en la sociedad, poniendo foco también en la cuestión montevideana. Acá nosotros le damos total libertad al director para su lógica de gestión, de programación y total respaldo. Está un poco en agenda porque en estos días caían muchos contratos. Como en toda revisión de programación, que el director tiene la libertad de llevar adelante, muchos de esos ciclos continuarán y algunos no. Y eso entiendo que genere angustia o algún ruido en estos tiempos. Pero que quede claro que esa es la motivación de esta reestructura. No tiene que ver con las medidas de ordenamiento financiero.

20250408 TV Ciudad, Intendencia de Montevideo, IMM, fachada. Foto: Inés Guimaraens

¿Se quiere despolitizar el canal?

Despolitizar es imposible porque cuando un canal muestra la realidad, ya es intrínsecamente político. Y que haya periodísticos y que haya opinión, es todo político. Que sea plural es la clave.

¿Ahí está la idea de diferenciarse respecto a cómo ha sido en los últimos años? ¿La intención es atraer un público más amplio, que no sea solo de izquierda?

No hay ninguna pretensión de diferenciarse de lo que hay. Es una visión que tiene el actual director que nosotros respaldamos. Apuntamos a tener un TV Ciudad atractivo de manera que el público sea lo más ancho posible.