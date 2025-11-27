La aprobación de Mario Bergara bajó nueve puntos, pero mejoró la percepción sobre limpieza en Montevideo, según una nueva encuesta

La aprobación del intendente Mario Bergara bajó nueve puntos en la última encuesta que hizo Equipos Consultores para la Intendencia de Montevideo.

La medición realizada en octubre muestra varios cambios respecto a la anterior, que se había hecho entre agosto y setiembre. Equipos Consultores hace estas mediciones bimestralmente para la comuna.

La aprobación del economista pasó de 49% a 40%, el porcentaje de quienes no aprueban ni desaprueban trepó de 17% a 25%, la desaprobación varió de 21% a 23% y los que no opinaron representaron un 12%, prácticamente igual al de 13% de la medición anterior.

TRANSPORTE BID aprueba línea de crédito de US$ 500 millones para transformar el sistema de transporte de Montevideo

La percepción de Bergara sufrió una caída entre los votantes del Frente Amplio : la aprobación en este electorado pasó de 66% a 53% y la desaprobación se duplicó de 8% a 16%.

En cuanto a los votantes de la coalición multicolor, no cambió demasiado cómo evalúan al intendente frenteamplista: la aprobación pasó de 35% a 32% y la desaprobación subió de 27% a 29%.

Mario Bergara Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Tema por tema qué piensa Montevideo

En paralelo, y aunque parezca contraintuitivo, la visión sobre el funcionamiento de la intendencia mejoró. La aprobación subió de 34% a 39%, la desaprobación bajó de 42% a 34%, el porcentaje de los que no aprueban ni desaprueban apenas varió de 22% a 21% y los que no opinan subieron de 2% a 6%.

En el apartado de aspectos específicos de la intendencia hay algunos cambios llamativos.

El top 4 de ítems mejor valorado está integrado por los mismos que en la encuesta anterior: está primero el estado de parques, plazas y espacios públicos con 68% de aprobación y 12% de desaprobación, seguido por acciones culturales con 59% y 6% respectivamente, saneamiento con 59% y 15% e iluminación con 58% y 19%.

Sin embargo, la sorpresa es que el aspecto de recolección de basura pasó de tener un balance negativo a uno positivo y subió del puesto 9 al puesto 6. La aprobación al respecto subió de 36% a 44% y la desaprobación bajó de 42% a 38%.

20250804 Mario Bergara, Leonardo Herou. Presentación plan de limpieza en la Junta Departamental. Foto: Inés Guimaraens

Si bien la limpieza de la ciudad es el ítem peor valorado –como suele serlo– y eso puede parecer contradictorio, la desaprobación de este tema bajó de 57% a 49%. La aprobación en cambió bajó un punto y se estableció en 23%.

El tránsito es el otro tema que suele estar muy mal valorado. Mantuvo porcentajes similares: tiene una aprobación de 24% y una desaprobación de 50%, cuando esos valores eran de 22% y 51% en la encuesta anterior.

El tercer tema peor visto por la ciudadanía es el de la reparación de las calles. Se mantuvo en la misma posición que en la medición anterior, si bien sus porcentajes mejoraron levemente. La aprobación subió de 24% a 25% y la desaprobación bajó de 49% a 43%.