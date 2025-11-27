A casi nueve meses de su asunción, el 28% de la población aprueba la gestión del gobierno de Orsi y 30% la desaprueba

Opción Consultores presentó este jueves en Telenoche una nueva encuesta sobre la evaluación de la población ante la gestión del gobierno de Yamandú Orsi a casi nueve meses de su asunción.

Según el estudio, el 28% de la población aprueba la gestión del gobierno , porecentaje que incluye al 9% que califica la gestión como "muy buena" y otro 19% que la cataloga como "buena".

En la otra vereda, un 30% desaprueba la gestión. Este segmento se divide en partes iguales (de 15%) entre quienes opinan que la labor es "mala" y "muy mala".

CRIMEN DEL POLICÍA Yamandú Orsi dijo que no tenía "ni idea" del asesinato del policía: exministro Martinelli lo tildó de "gravísimo"

ATENTADO "Es tremendo": Orsi lamentó ataque a la sede del INR y lo vinculó con el traslado de algunos reclusos

La "minoría mayor" no califica a la gestión como "ni buena nimala" y asciende a 39% de la población.

Las cifras muestran que continúa la tendencia de la última encuesta (setiembre-octubre), que presenta niveles parejos de aprobación, desaprobación y mirada neutra, que sigue siendo la minoría mayor. Con respecto a esa última medición, creció dos puntos porcentuales la aprobación y un punto la desaprobación.

Captura de pantalla 2025-11-27 164831

Dentro del Frente Amplio, la aprobación alcanza el 57%, mientras que un 34% tiene una opinión neutra y un 7% desaprueba. En los partidos de la Coalición Republicana, la desaprobación alcanza el 48% y la aprobación se ubica en 8%.

La aprobación de Yamandú Orsi continúa siendo superior a la evaluación de su gobierno. En noviembre, la aprobación de Orsi se ubica en 34%, la desaprobación en 30% y la opinión neutra en 35%.

La encuesta se llevó a cabo de forma telefónica, a mayores de 18 años residentes en el territorio nacional entre 13 al 25 de noviembre, con una muestra 811 casos.

El margen de error máximo es de +/-3,5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el "diseño muestral y la metodología de ponderación implementada".