A casi nueve meses de su asunción, el 28% de la población aprueba la gestión del gobierno de Orsi y 30% la desaprueba

La "minoría mayor" no califica a la gestión como "ni buena nimala" y asciende a 39% de la población.
Las cifras muestran que continúa la tendencia de la última encuesta (setiembre-octubre), que presenta niveles parejos de aprobación, desaprobación y mirada neutra, que sigue siendo la minoría mayor. Con respecto a esa última medición, creció dos puntos porcentuales la aprobación y un punto la desaprobación.
Dentro del Frente Amplio, la aprobación alcanza el 57%, mientras que un 34% tiene una opinión neutra y un 7% desaprueba. En los partidos de la Coalición Republicana, la desaprobación alcanza el 48% y la aprobación se ubica en 8%.
La aprobación de Yamandú Orsi continúa siendo superior a la evaluación de su gobierno. En noviembre, la aprobación de Orsi se ubica en 34%, la desaprobación en 30% y la opinión neutra en 35%.
La encuesta se llevó a cabo de forma telefónica, a mayores de 18 años residentes en el territorio nacional entre 13 al 25 de noviembre, con una muestra 811 casos.
El margen de error máximo es de +/-3,5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el "diseño muestral y la metodología de ponderación implementada".