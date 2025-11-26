"Judíos, sabemos lo que hicieron": dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas

Dos adolescentes de 13 y 14 años, ambos judíos, fueron amenazados con ser golpeados con pedazos de baldosas por dos personas, "aparentemente veinteañeros", durante la tarde noche del martes en el barrio de Punta Carretas de Montevideo.
Los padres de los menores presentaron una denuncia penal que será respaldada por el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), adelantó el secretario de Asuntos Legales de esa institución, Jaime Apoj, a El Observador.
Los adolescentes transitaban por este barrio cuando fueron reconocidos como judíos por llevar el uniforme de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya y luego amedrantados por estas personas hasta la puerta de la casa de uno de los jóvenes, donde continuaron las amenazas.
"Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron", les dijeron los agresores a los adolescentes, luego los empujaron y les advirtieron: "Rajá que te la vamos a dar", según detalló Apoj.
Mientras los menores de edad corrían, los agresores agarraron baldosas de una zona que estaba en reparación y los persiguieron amenazándolos con lanzarlas como proyectiles.
Después de una cuadra de persecución llegaron a la casa de uno de los jóvenes. Allí también fue amenazada la madre de uno de los chicos que estaba afuera. "Judía, llamá a quien quieras, ahora sabemos a dónde vivís", le dijeron desde la esquina a la mujer.
La Fiscalía pidió identificar a estas personas, pero por el momento no hay novedades de su identidad. El CCIU emitió un comunicado este miércoles denunciando que ambos jóvenes "fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos".
"Junto con las familias llevamos adelante las denuncias correspondientes, confiando en la justicia uruguaya y el peso de ley, para que esta acción sea firmemente condenada de acuerdo a derecho", expresa la institución, que tendrá como apoderado al abogado Leonardo Narancio.