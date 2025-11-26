"Judíos, sabemos lo que hicieron": dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas

Dos adolescentes de 13 y 14 años , ambos judíos , fueron amenazados con ser golpeados con pedazos de baldosas por dos personas, "aparentemente veinteañeros", durante la tarde noche del martes en el barrio de Punta Carretas de Montevideo .

Los padres de los menores presentaron una denuncia penal que será respaldada por el Comité Central Israelita del Uruguay ( CCIU ), adelantó el secretario de Asuntos Legales de esa institución, Jaime Apoj , a El Observador.

Los adolescentes transitaban por este barrio cuando fueron reconocidos como judíos por llevar el uniforme de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya y luego amedrantados por estas personas hasta la puerta de la casa de uno de los jóvenes, donde continuaron las amenazas .

"Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron" , les dijeron los agresores a los adolescentes, luego los empujaron y les advirtieron: "Rajá que te la vamos a dar" , según detalló Apoj.

Mientras los menores de edad corrían, los agresores agarraron baldosas de una zona que estaba en reparación y los persiguieron amenazándolos con lanzarlas como proyectiles.

Después de una cuadra de persecución llegaron a la casa de uno de los jóvenes. Allí también fue amenazada la madre de uno de los chicos que estaba afuera. "Judía, llamá a quien quieras, ahora sabemos a dónde vivís", le dijeron desde la esquina a la mujer.

La Fiscalía pidió identificar a estas personas, pero por el momento no hay novedades de su identidad. El CCIU emitió un comunicado este miércoles denunciando que ambos jóvenes "fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos".

"Junto con las familias llevamos adelante las denuncias correspondientes, confiando en la justicia uruguaya y el peso de ley, para que esta acción sea firmemente condenada de acuerdo a derecho", expresa la institución, que tendrá como apoderado al abogado Leonardo Narancio.