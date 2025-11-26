Oddone sobre impuesto del 1% a los más ricos: "No forma parte de las prioridades ni las ideas que el gobierno quiere impulsar"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , afirmó que el impuesto al 1% de los más ricos en Uruguay "no forma parte de las prioridades ni las ideas que el gobierno quiere impulsar ".

Sin embargo, el secretario de Estado aseguró entrevistado por El País de Madrid que desde el Poder Ejecutivo celebran que se desarrolle este debate en torno a la propuesta del PIT-CNT .

El documento del PIT-CNT señala que la propuesta consiste en crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que tendrá un carácter anual y afectará a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible (de US$ 1 millón).

PATRULLAS OCEÁNICAS Gabriel Oddone dijo en España que el gobierno trabaja en una "solución" a la disputa con el astillero gallego Cardama

PLANTEO Así es la propuesta del PIT-CNT para cobrar un impuesto al 1% más rico: alcanzará a 25 mil personas

La intención de la central sindical es que el dinero recaudado se destine a un fondo estatal para financiar de forma “sustantiva” algunas políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente .

En ese sentido, Oddone fue consultado sobre la pobreza infantil en el país. "Diría que es el principal problema que tiene Uruguay, y debemos presentar soluciones. Estamos poniendo énfasis en fortalecer el esquema de transferencias para los hogares vulnerables donde viven niños, niñas y adolescentes pobres. También hay que fortalecer el régimen de becas para que puedan estar más tiempo en el sistema escolar", dijo el ministro.

El secretario de Estado también contó los principales retos de la economía uruguaya durante su gestión. "Acelerar la tasa de crecimiento a largo plazo, que es crucial para poder financiar nuestro modelo de protección social y fortalecer nuestros regímenes de atracción de inversiones" y además "avanzar en aspectos vinculados a la energía, a puertos, para poder generar inversiones atractivas", comentó Oddone.

Con respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, "la fecha que está prevista, o que al menos las autoridades manejamos, es el 20 de diciembre. No obstante, somos conscientes de que todavía hay varios temas pendientes de resolución, pero nosotros aspiramos a que antes de finalizar 2025 ese acuerdo este firmado", añadió.

En cuanto al nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, Oddone contó que hay "una relación cercana y estrecha con las autoridades norteamericanas (...) Estamos enfrentando con mucha atención el aumento de los aranceles, pero la subida ha sido significativamente menor que la sufrida por nuestros competidores".

Sobre la escalada entre el gobierno de Trump y el de Venezuela, el ministro afirmó que desde el gobierno lo ven "con preocupación", como lo hace "cualquier habitante de América Latina, donde afortunadamente la conflictividad es bastante reducida".

"Somos un país con fuerte vocación por la paz y por la resolución de los conflictos y las diferencias de manera pacífica", sentenció.

Gabriel Oddone dijo en España que el gobierno trabaja en una "solución" a la disputa con el astillero gallego Cardama

Gabriel Oddone El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, este martes durante la Tribuna EFE-Casa América en Madrid. Foto: EFE/ Javier Lizón

El ministro de Economía ya había asegurado en su estadía en España que está trabajando para encontrar una "solución" a la disputa con el astillero español Cardama y señaló que asesores de la empresa se han acercado al Ejecutivo uruguayo para alcanzar un acuerdo.

El gobierno decidió rescindir en octubre pasado el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV), después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, se presentó una denuncia ante la Justicia Penal.