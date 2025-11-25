Bergara dijo que propuesta del PIT-CNT de cobrar impuesto al 1% más rico es "razonable" y no "espanta inversiones"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, calificó de "razonable" la propuesta del PIT-CNT de cobrar un impuesto al 1% más rico de la población con la intención de que el dinero recaudado se destine a políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente.

"En la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente, me parece una propuesta razonable. A veces, cuando se planteaba el 1% para el 1% más rico sin darle la forma , sonaba un poco más a slogan, pero ahora creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto", dijo el economista en entrevista con La mañana de la diaria (La diaria radio).

Bergara, que durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio tuvo cargos de relevancia a nivel económico -ministro de Economía, subsecretario de Economía y presidente del Banco Central- consideró que este "formato razonable" será "seguramente analizado por el gobierno".

La propuesta de la central sindical ha generado polémica dado que los principales referentes del gobierno, con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a la cabeza, han manifestado su rechazo. Una de las críticas de Oddone es que se podría alejar a los inversores.

Consultado al respecto, Bergara opinó en contrario: "No creo que eso vaya a pasar porque está planteado en estos términos. Cuanto se plantea en términos de disputa política-ideológica puede haber algún ruido, pero creo que planteado en la seriedad de la estructura tributaria actual no va a haber ninguna disrupción sustantiva de la estructura tributaria y menos la que refiere a inversiones. No creo que una propuesta de este tipo sea espanta-inversiones".

El documento de la central sindical presentado este lunes que la propuesta consiste en crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que tendrá un carácter anual y afectará a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible (de US$ 1 millón).

Las estimaciones disponibles señalan que son aproximadamente 25.000 las personas que poseen entre US$ 1 millón y algo más de US$ 1.000 millones. Calculan que con el nuevo impuesto podrán recaudarse entre US$ 700 y 800 millones.