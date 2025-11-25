Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ECONOMÍA

Bergara dijo que propuesta del PIT-CNT de cobrar impuesto al 1% más rico es "razonable" y no "espanta inversiones"

El exministro de Economía consideró que este "formato razonable" será "seguramente analizado por el gobierno"

25 de noviembre 2025 - 11:49hs
Mario Bergara
Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, calificó de "razonable" la propuesta del PIT-CNT de cobrar un impuesto al 1% más rico de la población con la intención de que el dinero recaudado se destine a políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente.

"En la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente, me parece una propuesta razonable. A veces, cuando se planteaba el 1% para el 1% más rico sin darle la forma, sonaba un poco más a slogan, pero ahora creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto", dijo el economista en entrevista con La mañana de la diaria (La diaria radio).

Bergara, que durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio tuvo cargos de relevancia a nivel económico -ministro de Economía, subsecretario de Economía y presidente del Banco Central- consideró que este "formato razonable" será "seguramente analizado por el gobierno".

Más noticias
El intendente de Montevideo, Mario Bergara. Archivo
ENCUESTA DE CIFRA

Primeros cuatro meses de Bergara como intendente de Montevideo: 41% aprueba la gestión y 39% la desaprueba

una ciclovia desde el centro hasta el cerro: bergara planea llegar a 100 km de bicisenda en montevideo
CIUDAD

Una ciclovía desde el Centro hasta el Cerro: Bergara planea llegar a 100 km de bicisenda en Montevideo

La propuesta de la central sindical ha generado polémica dado que los principales referentes del gobierno, con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a la cabeza, han manifestado su rechazo. Una de las críticas de Oddone es que se podría alejar a los inversores.

Consultado al respecto, Bergara opinó en contrario: "No creo que eso vaya a pasar porque está planteado en estos términos. Cuanto se plantea en términos de disputa política-ideológica puede haber algún ruido, pero creo que planteado en la seriedad de la estructura tributaria actual no va a haber ninguna disrupción sustantiva de la estructura tributaria y menos la que refiere a inversiones. No creo que una propuesta de este tipo sea espanta-inversiones".

El documento de la central sindical presentado este lunes que la propuesta consiste en crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que tendrá un carácter anual y afectará a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible (de US$ 1 millón).

Las estimaciones disponibles señalan que son aproximadamente 25.000 las personas que poseen entre US$ 1 millón y algo más de US$ 1.000 millones. Calculan que con el nuevo impuesto podrán recaudarse entre US$ 700 y 800 millones.

Temas:

PIT-CNT Mario Bergara impuesto

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Shakira
MÚSICA

Shakira ya está en Uruguay: la cantante está en José Ignacio mientras prepara su shows en Montevideo

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Reunión clave este martes: el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y la crisis con los jugadores en un momento de definiciones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos