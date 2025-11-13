Primeros cuatro meses de Bergara como intendente de Montevideo: 41% aprueba la gestión y 39% la desaprueba

En cambio, dentro del electorado de la coalición republicana59% desaprueba al intendente, 21% lo aprueba, 12% no opina y un restante 8% tiene juicios intermedios.
Dentro del electorado que votó a otras opciones o en blanco, el 43% lo desaprueba, el 19% lo aprueba, el 25% no opina y el 13% tiene juicios intermedios.
Bergara es más apoyado en el centro de Montevideo que en la costa
En el centro, el actual intendente recogió el 52% de aprobación, el 31% de desaprobación, el 9% prefirió no opinar y 8% mantuvo juicios intermedios.
En la costa acumuló el 43% de desaprobación y el 36% de aprobación. Otro 13% no opinó y un 8% mantuvo juicios intermedios. Mientras que en otras zonas, el 40% desaprueba a Bergara, el 39% lo aprueba, un 12% no opina y un 9% tiene juicios intermedios.
Cómo quedó Bergara en comparación con los últimos intendentes de Montevideo
En comparación con otros intendentes de Montevideo en su primer cuatrimestre, Bergara es el que menos apoyo y mayor desaprobación recoge, únicamente superado por la exintendenta Ana Olivera.
La exintendenta en el mismo período de tiempo sumó 52% de desaprobación y 28% de aprobación.
La hoy vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue quien recolectó mayor aprobación en sus primeros cuatro meses de gestión con 55%.
A su vez, el exintendente Ricardo Ehrlich fue quien menor desaprobación registró con 15%.