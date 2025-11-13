Dólar
/ Nacional / ENCUESTA DE CIFRA

Primeros cuatro meses de Bergara como intendente de Montevideo: 41% aprueba la gestión y 39% la desaprueba

En comparación con otros intendentes capitalinos en su primer cuatrimestre, Bergara es el que menos apoyo y mayor desaprobación recoge, únicamente superado por la exintendenta Ana Olivera

13 de noviembre 2025 - 21:51hs
El intendente de Montevideo, Mario Bergara. Archivo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara. Archivo

Foto: Intendencia de Montevideo

Con cuatro meses como intendente de Montevideo, Mario Bergara recoge el 41% de la aprobación de los capitalinos y el 39% de desaprobación, según la última encuesta de Cifra.

Otro 12% prefirió no opinar y 8% ni aprueba ni desaprueba, según los datos divulgados este jueves en Telemundo de Canal 12. El estudio se realizó entre el 24 de octubre y 3 de noviembre.

Dentro del electorado del Frente Amplio en las elecciones de 2024, el 67% aprueba a Bergara, el 18% lo desaprueba, 7% tiene juicios intermedios y 8% prefirió no opinar.

Evaluación de la gestión del intendente por voto a partidos
En cambio, dentro del electorado de la coalición republicana 59% desaprueba al intendente, 21% lo aprueba, 12% no opina y un restante 8% tiene juicios intermedios.

Dentro del electorado que votó a otras opciones o en blanco, el 43% lo desaprueba, el 19% lo aprueba, el 25% no opina y el 13% tiene juicios intermedios.

Bergara es más apoyado en el centro de Montevideo que en la costa

Evaluación de la gestión del intendente por zona de Montevideo
En el centro, el actual intendente recogió el 52% de aprobación, el 31% de desaprobación, el 9% prefirió no opinar y 8% mantuvo juicios intermedios.

En la costa acumuló el 43% de desaprobación y el 36% de aprobación. Otro 13% no opinó y un 8% mantuvo juicios intermedios. Mientras que en otras zonas, el 40% desaprueba a Bergara, el 39% lo aprueba, un 12% no opina y un 9% tiene juicios intermedios.

Cómo quedó Bergara en comparación con los últimos intendentes de Montevideo

Evaluación de la gestión de los intendentes en el primer cuatrimestre
En comparación con otros intendentes de Montevideo en su primer cuatrimestre, Bergara es el que menos apoyo y mayor desaprobación recoge, únicamente superado por la exintendenta Ana Olivera.

La exintendenta en el mismo período de tiempo sumó 52% de desaprobación y 28% de aprobación.

La hoy vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue quien recolectó mayor aprobación en sus primeros cuatro meses de gestión con 55%.

A su vez, el exintendente Ricardo Ehrlich fue quien menor desaprobación registró con 15%.

