/ Nacional / CICLOVÍAS

El intendente de Canelones "desafió" a Bergara y Orsi a andar en bicicleta por el nuevo Paseo Costero: mirá el video

El presidente se dirigía hacia su casa en Salinas y "de casualidad" se encontró una inauguración en la que saludó a Francisco Legnani

13 de noviembre 2025 - 20:33hs
El intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el presidente Yamandú Orsi

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el presidente Yamandú Orsi

Foto: captura Telenoche

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, le planteó un desafío a Yamandú Orsi en la tarde de este jueves, cuando el presidente de la República se dirigía a su casa en Salinas y, según contó, se detuvo para saludar en la inauguración de la ciclovía del Paseo Costero de Paso Carrasco.

El reto también involucró al intendente de Montevideo Mario Bergara.

"Tenemos un desafío", le dijo Legnani a Orsi ni bien el presidente llegó a la inauguración, "a ver si podemos invitar a Mario (Bergara) a agarrar una bicicleta y venir desde Ciudad Vieja hasta El Pinar los tres, sería un golazo", propuso Legnani, según pudieron captar las cámaras.

El presidente redobló la apuesta y le sugirió a Legnani que el paseo fuera hasta Salinas, lugar donde vive.

La obra fue iniciada por Orsi en su último mandato como intendente e inaugurada esta tarde por su "delfín político" en la comuna canaria. "Está bárbaro, hicimos lo que tanto soñamos unir las dos ciclovías", contó el presidente en declaración a los medios presentes.

Orsi recordó que esto era un reclamo "de los vecinos y de las direcciones de las intendencias". Según el presidente, se dirigía hacia su casa.

"De casualidad paré, iba para casa, (pero) vi luz y entré", dijo el exintendente de Canelones, al tiempo que felicitó al actual jefe departamental.

"Esto es un paseo no solo para el deporte también para que la gente se encuentre. La costa y la rambla de Montevideo es un emblema, todo el mundo queda maravillado cuando llega a Uruguay", agregó Orsi.

"Lo fuimos haciendo de a pedazos, siempre soñando con pasar el (Parque) Roosevelt y llegar a Montevideo", sentenció el presidente.

