Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / RECORRIDA

"Correspondía que viniéramos": Orsi, Cardona y Castillo recorrieron la planta de Nordex que se había incendiado en julio

La ministra de Industria destacó los avances que se lograron en la reconstrucción de la planta a tres meses del incendio

13 de noviembre 2025 - 13:44hs
Orsi recorrió junto a Cardona y Castillo la planta de Nordex

Orsi recorrió junto a Cardona y Castillo la planta de Nordex

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, visitaron la planta de Nordex que se incendió en julio.

Producto del foco ígneo del 18 de julio, gran parte de las instalaciones sufrió pérdidas totales.

La planta de ensamblaje de vehículos, única que está operativa en el país, emplea a unas 900 personas.

Más noticias
no es yamandu orsi | quien es el otro presidente nacido en uruguay que gobierna en la actualidad un pais de america
CURIOSIDADES

No es Yamandú Orsi | Quién es el otro presidente nacido en Uruguay que gobierna en la actualidad un país de América

el presidente de la xunta de galicia hablo con orsi por cardama y le transmitio el enorme prestigio de la industria naval
PATRULLAS

El presidente de la Xunta de Galicia habló con Orsi por Cardama y le transmitió el "enorme prestigio" de la industria naval

La recorrida, con una duración aproximada de dos horas y media, tuvo el objetivo de observar los trabajos que se vienen realizando dentro de la planta incendiada.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, habló con los medios y destacó los avances que se lograron en la reconstrucción de la planta a tres meses del incendio.

"Es algo inédito que vuelva a estar operativa de esta manera, con toda la línea de producción de nuevo en vigencia y con todos los trabajadores volviendo", destacó en declaraciones recogidas por Telemundo (Canal 12).

"Nos vimos en un momento realmente complicado para la empresa y para los trabajadores, correspondía que viniéramos con todo lo que lograron en poco tiempo", continuó.

La ministra después subrayó que gracias al "trabajo mancomunado" y rápido entre el gobierno y Nordex, se logró tomar decisiones que "ayudaron" a sobrellevar la situación.

"Creo que es un ejemplo de que cuando todos los actores en un tema actúan juntos, las cosas pueden pasar. Hoy era el reencuentro en un momento de mucha alegría", afirmó.

De acuerdo con Cardona, el galpón, donde se concentró el incendio, quedará disponible para usarlo nuevamente en "unos meses".

"Se están poniendo un plazo que sea razonable y lógico, pero como nos vienen demostrando y con el trabajo que han tenido, puede que eso sea en pocos meses", aseguró.

Temas:

Yamandú Orsi Nordex Fernanda Cardona Juan Castillo

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos