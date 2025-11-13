"Correspondía que viniéramos": Orsi, Cardona y Castillo recorrieron la planta de Nordex que se había incendiado en julio

El presidente de la República, Yamandú Orsi , junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , visitaron la planta de Nordex que se incendió en julio .

Producto del foco ígneo del 18 de julio, gran parte de las instalaciones sufrió pérdidas totales .

La planta de ensamblaje de vehículos, única que está operativa en el país, emplea a unas 900 personas .

La recorrida, con una duración aproximada de dos horas y media, tuvo el objetivo de observar los trabajos que se vienen realizando dentro de la planta incendiada .

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, habló con los medios y destacó los avances que se lograron en la reconstrucción de la planta a tres meses del incendio.

"Es algo inédito que vuelva a estar operativa de esta manera, con toda la línea de producción de nuevo en vigencia y con todos los trabajadores volviendo", destacó en declaraciones recogidas por Telemundo (Canal 12).

"Nos vimos en un momento realmente complicado para la empresa y para los trabajadores, correspondía que viniéramos con todo lo que lograron en poco tiempo", continuó.

La ministra después subrayó que gracias al "trabajo mancomunado" y rápido entre el gobierno y Nordex, se logró tomar decisiones que "ayudaron" a sobrellevar la situación.

"Creo que es un ejemplo de que cuando todos los actores en un tema actúan juntos, las cosas pueden pasar. Hoy era el reencuentro en un momento de mucha alegría", afirmó.

De acuerdo con Cardona, el galpón, donde se concentró el incendio, quedará disponible para usarlo nuevamente en "unos meses".

"Se están poniendo un plazo que sea razonable y lógico, pero como nos vienen demostrando y con el trabajo que han tenido, puede que eso sea en pocos meses", aseguró.