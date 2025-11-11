No es Yamandú Orsi | Quién es el otro presidente nacido en Uruguay que gobierna en la actualidad un país de América

Nacido en la ciudad de Montevideo e hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo y su segunda esposa, Margarita de León , Bernardo Arévalo se convirtió en enero de 2024 en el 52° presidente de Guatemala y el segundo hoy ejercicio de nacionalidad uruguaya.

De amplia trayectoria en el país situado en el extremo noroccidental de América Central , su arribo a la máxima magistratura guatemalteca se logró luego de imponerse en segunda vuelta, donde triunfó frente a la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Arévalo de León nació en Montevideo en 1958, durante el exilio de sus padres ante el golpe de Estado de 1954. Es hijo de Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente electo de Guatemala tras la primavera democrática de 1944.

PATRULLAS El presidente de la Xunta de Galicia habló con Orsi por Cardama y le transmitió el "enorme prestigio" de la industria naval

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS "Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

Según su propia definición, ser hijo del "mejor presidente del país" es un leitmotiv que lo acompañó a lo largo de toda la campaña que lo llevó a la primera magistratura.

Luego del golpe militar en Guatemala con la intervención de la CIA, la familia continuó emigrando: también vivió en México y en Chile.

"Uruguay ocupa un lugar especial en el corazón de muchas personas, de la historia y de las grandes luchas latinoamericanas”, rememoró en X (exTwitter) al asistir a la ceremonia de asunción de su par Yamandú Orsi.

Embed Uruguay ocupa un lugar especial en el corazón de muchas personas, de la historia y de las grandes luchas latinoamericanas. Historias que han construido la vocación democrática de este país.



Saludo a @OrsiYamandu y al pueblo uruguayo en este ciclo que inicia. Un gobierno con el… pic.twitter.com/1cgYnptoTb — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) March 2, 2025

Ya en 2017, Arévalo de León fundó el movimiento Semilla, que agrupa a varias corrientes de centroizquierda. Fue diputado y jefe de bancada hasta que se avocó a conseguir su lugar en el Ejecutivo. Sus padres, al ser guatemaltecos y él detentar de la ciudadanía de ese país, le permitió postularse, a pesar de su lugar de nacimiento.