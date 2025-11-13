Dólar
/ Nacional / POLÍTICA EXTERIOR

Lubetkin dijo que ve con "buenos ojos" eventual acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El canciller uruguayo aseguró que quiere que a todos los "amigos" de América Latina les "vaya bien"

13 de noviembre 2025 - 15:01hs
El canciller Mario Lubetkin. Archivo

El canciller Mario Lubetkin. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El canciller uruguayo Mario Lubetkin aseguró que ve con "buenos ojos" la eventualidad de que Argentina firme un acuerdo comercial con Estados Unidos, al margen del Mercosur.

Lubetkin concurrió este jueves a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que tiene a estudio el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, y a la salida fue consultado en rueda de prensa sobre diversos temas.

Sobre la posible firma de un acuerdo entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos, el canciller respondió: "Nosotros queremos que le vaya bien a todos los países de América Latina, a nuestros amigos argentinos".

"Pero toda negociación es muy compleja, tampoco es algo de blanco y negro. Si pueden avanzar los amigos argentinos con Estados Unidos, los amigos de Estados Unidos con Argentina... Nosotros lo vemos con buenos ojos", declaró.

Dicho eso, sin embargo, agregó que el gobierno uruguayo está con las "antenas muy arriba" porque, de sentarse ese precedente, lo aprovechará.

"Naturalmente, todo lo que pueda ayudarnos a nosotros a aprovechar circunstancias de antecedentes de otros acuerdos, lo vamos a aprovechar. Esta es la fase donde hay que estar con las antenas muy arriba", dijo.

El gobierno argentino trabaja intensamente para cerrar el acuerdo comercial con Estados Unidos antes de fin de año, impulsado por la sintonía que existe entre Javier Milei y Donald Trump.

El vínculo con Washington se concibe en Argentina como una serie de acuerdos bilaterales sectoriales destinados a facilitar exportaciones, inversiones y cooperación tecnológica.

Mario Lubetkin Argentina Estados Unidos

