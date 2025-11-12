Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUERDO

"Sé lo que estamos haciendo": Lubetkin tras pedido de la B'nai B'rith de reanudar acuerdo entre ANII y Universidad Hebrea de Jerusalén

"Ellos saben cuáles son las posiciones y cómo estamos manejando muchísimos temas 'medioorientales'", aseguró el ministro

12 de noviembre 2025 - 13:49hs
El canciller de la República, Mario Lubetkin

El canciller de la República, Mario Lubetkin

Foto: Leonardo Carreño

El canciller de la República, Mario Lubetkin, se pronunció este miércoles respecto a las recientes declaraciones de Jorge Tocar, presidente de la B'nai B'rith, sobre la posibilidad de reanudar el acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Consultado al respecto en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Lubetkin expresó que no tenía "ningún tipo de sensaciones" ante los comentarios de Tocar, quien había señalado la importancia de reactivar el convenio a pesar del conflicto internacional que atraviesa la región de Medio Oriente.

"El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", dijo el presidente de la B'nai B'rith.

Más noticias
Yamandú Orsi junto al canciller Mario Lubetkin y el embajador de Palestina ante la ONU
ASAMBLEA GENERAL

Orsi y Lubetkin se reunieron con el embajador de Palestina ante la ONU: hablaron de los dos Estados y de la "masacre" del pueblo palestino

El canciller de la República, Mario Lubetkin﻿
REUNIÓN

Lubetkin se reunió con familiares de los uruguayos que integran flotilla humanitaria interceptada por Israel

"Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No se debe agregar ningún comentario al respecto", respondió en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores.

"Yo los recibí porque nosotros somos un gobierno de diálogo. Hablamos de muchos temas, ellos saben cuáles son las posiciones y cómo estamos manejando muchísimos temas 'medioorientales', muchísimos temas en relación a Gaza", agregó después.

Finalmente, explicó que Uruguay se mueve con "mucho cuidado" en todo lo que refiere al conflicto en Medio Oriente para poder "dar una mano" en temas como la "seguridad alimentaria" que "preocupan".

El acuerdo de cooperación en cuestión había sido suscrito en el marco de una colaboración académica y de investigación, pero en los últimos meses, con la intensificación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, sectores del Frente Amplio solicitaron al Poder Ejecutivo que se suspendiera el convenio.

Temas:

Lubetkin ANII B'nai B'rith Canciller

Seguí leyendo

Las más leídas

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario
SUNCA

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Roby Schindler y Yamandú Orsi
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos