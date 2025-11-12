"Sé lo que estamos haciendo": Lubetkin tras pedido de la B'nai B'rith de reanudar acuerdo entre ANII y Universidad Hebrea de Jerusalén

El canciller de la República, Mario Lubetkin , se pronunció este miércoles respecto a las recientes declaraciones de Jorge Tocar, presidente de la B'nai B'rith , sobre la posibilidad de reanudar el acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) y la Universidad Hebrea de Jerusalén .

Consultado al respecto en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Lubetkin expresó que no tenía "ningún tipo de sensaciones" ante los comentarios de Tocar, quien había señalado la importancia de reactivar el convenio a pesar del conflicto internacional que atraviesa la región de Medio Oriente.

"El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación" , dijo el presidente de la B'nai B'rith.

" Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo . No se debe agregar ningún comentario al respecto", respondió en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores.

"Yo los recibí porque nosotros somos un gobierno de diálogo. Hablamos de muchos temas, ellos saben cuáles son las posiciones y cómo estamos manejando muchísimos temas 'medioorientales', muchísimos temas en relación a Gaza", agregó después.

Finalmente, explicó que Uruguay se mueve con "mucho cuidado" en todo lo que refiere al conflicto en Medio Oriente para poder "dar una mano" en temas como la "seguridad alimentaria" que "preocupan".

El acuerdo de cooperación en cuestión había sido suscrito en el marco de una colaboración académica y de investigación, pero en los últimos meses, con la intensificación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, sectores del Frente Amplio solicitaron al Poder Ejecutivo que se suspendiera el convenio.