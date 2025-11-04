Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / REUNIÓN

Orsi se reúne este martes con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, Ding Xuexiang

Se prevé que el encuentro inicie a las 09:15 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado

4 de noviembre 2025 - 9:07hs
El presidente Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibe este martes en la mañana a una delegación de la República Popular China, encabezada por el viceprimer ministro, Ding Xuexiang.

Se prevé que el encuentro inicie a las 09:15 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado.

Previo a esto, y durante una rueda de prensa en la noche del lunes, el mandatario se refirió al encuentro con el viceprimer ministro chino y explicó que el objetivo de dicha reunión es "profundizar la alianza estratégica" que desde hace años tienen ambas naciones.

Más noticias
COP30, en Brasil, una instancia de alta relevancia.
AMBIENTE

Sin Orsi, pero con récord de negociadores, Uruguay buscará en la COP aumentar el dinero que recibe para "adaptación" al cambio climático

Yamandú Orsi al inicio de su gobierno. Archivo
POLÍTICA

Nueva encuesta de Equipos sobre la gestión de Yamandú Orsi: aumentó la desaprobación y cayó la aprobación

"Profundizar y buscar las formas de avanzar en acuerdos con un país como China, que es uno de nuestros principales compradores", agregó.

Sobre un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con China (como el que intentó impulsar el gobierno de Luis Lacalle Pou), el mandatario sostuvo que eso requiere "mucha paciencia" y que lo central es no hacer "mucho anuncio" sino "generar rutas de trabajo que perduren".

"Yo creo que hoy más importante que los nombres, siglas o títulos es no dejar de avanzar. Será un TLC, que hoy en día no están tan en boga, pero creo que no nos podemos quedar, hay que avanzar cada vez más en un mundo complejo donde la incertidumbre es lo que reina", aseveró.

Finalmente, sobre este tema, manifestó la voluntad de avanzar en un acuerdo a nivel Mercosur con el país asiático.

"Yo creo que se está avanzando en conjunto. Nadie pensaba que los países grandes del Mercosur llegaran a acuerdos como los que llegaron, por ejemplo, en avanzar con la Unión Europea, lo mismo que con Emiratos Árabes, lo mismo que con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). Aquello de cómo avanzar sin tener problemas con el Mercosur creo que está saldado", dijo.

Temas:

Yamandú Orsi china TLC Suárez y Reyes

Seguí leyendo

Las más leídas

Cardama
ESPAÑA

Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

Festejo de Kike Olivera
BRASIL

Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos