COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

Los cariocas, que no cuentan en este torneo con Matías Viña, llegaron a esta instancia tras ganarle el miércoles a Cruz Azul

12 de diciembre 2025 - 10:27hs
Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul

Foto: EFE

Flamengo, de los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, enfrentan a Pyramids de Egipto por la semifinal de la Copa Intercontinental FIFA 2025, en cuya definición espera el Paris Saint-Germain.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Pyramids?

El partido Flamengo vs Pyramids se jugará este sábado 13 de diciembre.

El encuentro comienza a la hora 14:00.

¿Dónde ver Flamengo vs Pyramids?

El partido será emitido por DSports y DGo.

El vencedor luchará en la final del 17 de diciembre ante Paris Saint-Germain, ganador de la pasada Liga de Campeones de Europa.

Temas:

Flamengo Giorgian De Arrascaeta Guillermo Varela Nicolás De la Cruz PSG

EO Clips

