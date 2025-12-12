Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz
Los cariocas, que no cuentan en este torneo con Matías Viña, llegaron a esta instancia tras ganarle el miércoles a Cruz Azul
12 de diciembre 2025 - 10:27hs
Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul
Foto: EFE
Flamengo, de los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, enfrentan a Pyramids de Egipto por la semifinal de la Copa Intercontinental FIFA 2025, en cuya definición espera el Paris Saint-Germain.