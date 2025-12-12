Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul Foto: EFE

Flamengo, de los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, enfrentan a Pyramids de Egipto por la semifinal de la Copa Intercontinental FIFA 2025, en cuya definición espera el Paris Saint-Germain.

Los cariocas, que no cuentan en este torneo con Matías Viña, llegaron a esta instancia tras ganarle el miércoles a Cruz Azul por 2-1, con dos goles de De Arrascaeta, figura del equipo y en gran momento.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Pyramids? El partido Flamengo vs Pyramids se jugará este sábado 13 de diciembre.

El encuentro comienza a la hora 14:00.

Flamengo's Giorgian de Arrascaeta #10 (2nd R) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim J Festejo de De Arrascaeta y Varela en Catar Foto: AFP ¿Dónde ver Flamengo vs Pyramids? El partido será emitido por DSports y DGo. El vencedor luchará en la final del 17 de diciembre ante Paris Saint-Germain, ganador de la pasada Liga de Campeones de Europa.