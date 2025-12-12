Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"Prioridad para Peñarol": lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur, quien repasó otros clubes a los que le interesa el mejor jugador de Fútbolx100

“Abel hoy fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador"; destacó Pablo Bentancur, quien señaló dónde pretende que juegue el delantero

12 de diciembre 2025 - 9:55hs

Lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur

El representante de futbolistas, Pablo Bentancur, habló sobre el futuro de Abel Hernández, el jugador al que le maneja la carrera y de quien dijo que es “prioridad para Peñarol”, aunque tiene sondeos de otros clubes.

20250920 Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (11)
Abel Hernández

Abel Hernández

Pero también fue consultado por Abel Hernández y la posibilidad de que llegue a Perú.

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
FÚTBOLX100

Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

Abel Hernández
FÚTBOLX100

Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

“Eso no tiene nada que ver con Fossati”, aclaró al portal Entre Bolas.

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-01-48-jpeg..webp
Abel Hernández lo mira desde afuera
Abel Hernández lo mira desde afuera

Luego, detalló los clubes que se interesaron en el delantero. “Tengo que hablar con Alianza (Lima), pero si el profe (Fossati) lo quiere, puede ser para él también”.

“Abel hoy fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año, ¿no?”, comentó.

20251029 Abel Hernández con la camiseta celeste que utilizará Liverpool en honor a la selección uruguaya
Abel Hernández fue la figura del fútbol uruguayo en 2025

Abel Hernández fue la figura del fútbol uruguayo en 2025

Además contó otros equipos que lo quieren. “Tenemos otra oferta de Olimpia de Paraguay. Hay un equipo, Mirassol de Brasil, que también está interesado”.

“Pero mi idea, mi voluntad, es que creo que si él viene para acá (Perú) puede alargar mucho su carrera, ¿no?”, expresó.

“Hoy tiene otra cotización” y “prioridad para Peñarol”

Bentancur también recordó que Sporting Cristal fue el primer club peruano que se interesó por Abel Hernández a mitad de temporada. “Cristal fue el primero, la verdad que ahí tuvieron muy buen ojo porque lo fueron a buscar cuando él no tenía toda esa cantidad de goles y Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer y el jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización”, dijo.

El empresario dijo que estaba en Lima para ver las distintas opciones. “Por eso estoy acá”.

whatsapp-image-2023-07-03-at-21-15-05-jpeg..webp
Abel Hernández tuvo otra gran noche
Abel Hernández tuvo otra gran noche

“Yo he manejado toda la carrera de este chico, cuando estuvo en Inglaterra, en Italia, en Rusia, en México, en Qatar, o sea que lo tengo desde que tiene 16 años, ¿no?”, comentó.

“Y lo positivo que no es un jugador que viene de regreso, que es un jugador que viene, como repito, goleador de fútbol uruguayo, mejor jugador y goleador. Hoy, por ejemplo, si ustedes entran en los diarios, es prioridad para Peñarol y para otros equipos más".

Abel, que regresó a Peñarol en 2023, vuelve a estar en la órbita de los aurinegros para un posible regreso luego de pasar a Rosario Central en 2024 y de jugar en Liverpool este 2025.

"Pero en mi idea me encantaría traerlo para acá (Perú)”, señaló Bentancur. “¿Alianza o la U, básicamente sería la idea?”, le preguntaron, a lo que señaló: “Sí, sería la idea. Yo me voy a reunir con ellos”.

Temas:

Abel Hernández Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Maximiliano Silvera
PEAÑROL

Duro comunicado de Maximiliano Silvera que se despidió de Peñarol: denunció que le prometieron renovar contrato en enero o aumentar el salario y la "promesa se perpetuó"

El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol
TRANSMISIONES CONMEBOL

Fuerte cambio en los derechos de TV de la Copa Libertadores: ESPN perderá la exclusividad

Abel Hernández lo mira desde afuera
FÚTBOL URUGUAYO

"Prioridad para Peñarol": lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur, quien repasó otros clubes a los que le interesa el mejor jugador de Fútbolx100

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos