"Prioridad para Peñarol": lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur, quien repasó otros clubes a los que le interesa el mejor jugador de Fútbolx100
“Abel hoy fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador"; destacó Pablo Bentancur, quien señaló dónde pretende que juegue el delantero
12 de diciembre 2025 - 9:55hs
Lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur
El representante de futbolistas, Pablo Bentancur, habló sobre el futuro de Abel Hernández, el jugador al que le maneja la carrera y de quien dijo que es “prioridad para Peñarol”, aunque tiene sondeos de otros clubes.
“Eso no tiene nada que ver con Fossati”, aclaró al portal Entre Bolas.
Luego, detalló los clubes que se interesaron en el delantero. “Tengo que hablar con Alianza (Lima), pero si el profe (Fossati) lo quiere, puede ser para él también”.
“Abel hoy fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año, ¿no?”, comentó.
Además contó otros equipos que lo quieren. “Tenemos otra oferta de Olimpia de Paraguay. Hay un equipo, Mirassol de Brasil, que también está interesado”.
“Pero mi idea, mi voluntad, es que creo que si él viene para acá (Perú) puede alargar mucho su carrera, ¿no?”, expresó.
“Hoy tiene otra cotización” y “prioridad para Peñarol”
Bentancur también recordó que Sporting Cristal fue el primer club peruano que se interesó por Abel Hernández a mitad de temporada. “Cristal fue el primero, la verdad que ahí tuvieron muy buen ojo porque lo fueron a buscar cuando él no tenía toda esa cantidad de goles y Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer y el jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización”, dijo.
El empresario dijo que estaba en Lima para ver las distintas opciones. “Por eso estoy acá”.
“Yo he manejado toda la carrera de este chico, cuando estuvo en Inglaterra, en Italia, en Rusia, en México, en Qatar, o sea que lo tengo desde que tiene 16 años, ¿no?”, comentó.
“Y lo positivo que no es un jugador que viene de regreso, que es un jugador que viene, como repito, goleador de fútbol uruguayo, mejor jugador y goleador. Hoy, por ejemplo, si ustedes entran en los diarios, es prioridad para Peñarol y para otros equipos más".
Abel, que regresó a Peñarol en 2023, vuelve a estar en la órbita de los aurinegros para un posible regreso luego de pasar a Rosario Central en 2024 y de jugar en Liverpool este 2025.
"Pero en mi idea me encantaría traerlo para acá (Perú)”, señaló Bentancur. “¿Alianza o la U, básicamente sería la idea?”, le preguntaron, a lo que señaló: “Sí, sería la idea. Yo me voy a reunir con ellos”.