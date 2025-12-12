"Prioridad para Peñarol": lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur, quien repasó otros clubes a los que le interesa el mejor jugador de Fútbolx100

El representante de futbolistas, Pablo Bentancur , habló sobre el futuro de Abel Hernández , el jugador al que le maneja la carrera y de quien dijo que es “prioridad para Peñarol”, aunque tiene sondeos de otros clubes.

El empresario está en Perú, donde hizo declaraciones y donde suena el atacante de 35 años que fue la figura de Liverpool, goleador de la Liga AUF Uruguaya y mejor jugador en la encuesta Fútbolx100 de El Observador .

Bentancur viajó a ese país para negociar la continuidad de Jorge Fossati en Universitario, lo que finalmente no ocurrió al no llegar a un acuerdo entre las partes .

Pero también fue consultado por Abel Hernández y la posibilidad de que llegue a Perú.

FÚTBOLX100 Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

FÚTBOLX100 Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

“Eso no tiene nada que ver con Fossati”, aclaró al portal Entre Bolas.

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-01-48-jpeg..webp Abel Hernández lo mira desde afuera Leonardo Carreño

Luego, detalló los clubes que se interesaron en el delantero. “Tengo que hablar con Alianza (Lima), pero si el profe (Fossati) lo quiere, puede ser para él también”.

“Abel hoy fue el goleador de fútbol uruguayo y mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año, ¿no?”, comentó.

20251029 Abel Hernández con la camiseta celeste que utilizará Liverpool en honor a la selección uruguaya Abel Hernández fue la figura del fútbol uruguayo en 2025

Además contó otros equipos que lo quieren. “Tenemos otra oferta de Olimpia de Paraguay. Hay un equipo, Mirassol de Brasil, que también está interesado”.

“Pero mi idea, mi voluntad, es que creo que si él viene para acá (Perú) puede alargar mucho su carrera, ¿no?”, expresó.

“Hoy tiene otra cotización” y “prioridad para Peñarol”

Bentancur también recordó que Sporting Cristal fue el primer club peruano que se interesó por Abel Hernández a mitad de temporada. “Cristal fue el primero, la verdad que ahí tuvieron muy buen ojo porque lo fueron a buscar cuando él no tenía toda esa cantidad de goles y Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer y el jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización”, dijo.

El empresario dijo que estaba en Lima para ver las distintas opciones. “Por eso estoy acá”.

whatsapp-image-2023-07-03-at-21-15-05-jpeg..webp Abel Hernández tuvo otra gran noche Leonardo Carreño

“Yo he manejado toda la carrera de este chico, cuando estuvo en Inglaterra, en Italia, en Rusia, en México, en Qatar, o sea que lo tengo desde que tiene 16 años, ¿no?”, comentó.

“Y lo positivo que no es un jugador que viene de regreso, que es un jugador que viene, como repito, goleador de fútbol uruguayo, mejor jugador y goleador. Hoy, por ejemplo, si ustedes entran en los diarios, es prioridad para Peñarol y para otros equipos más".

Abel, que regresó a Peñarol en 2023, vuelve a estar en la órbita de los aurinegros para un posible regreso luego de pasar a Rosario Central en 2024 y de jugar en Liverpool este 2025.

"Pero en mi idea me encantaría traerlo para acá (Perú)”, señaló Bentancur. “¿Alianza o la U, básicamente sería la idea?”, le preguntaron, a lo que señaló: “Sí, sería la idea. Yo me voy a reunir con ellos”.