Pese a ser campeón, Jorge Fossati no sigue en Universitario de Deportes; mirá la decisión del club y el entrenador uruguayo

El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del Universitario de Deportes, después de llevar al equipo en 2025 a su tricampeonato nacional, según informó este jueves el club limeño al concluir la negociación entre ambas partes para definir su eventual renovación de contrato para 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la U informó a la opinión pública y a su hinchada que se dio por concluido el vínculo contractual con Fossati, de 73 años.

El club crema agradeció a Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su "contribución en la obtención del tricampeonato" con los títulos nacionales de los últimos tres años.

Asimismo, confió en que "este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos".

PERÚ El impactante accidente que sufrió Jorge Fossati en Perú; mirá lo que informó Universitario de Lima, su club, sobre el estado del entrenador uruguayo

URUGUAYOS La felicidad de Jorge Fossati, a quien lo "sorprendió" volver a dirigir y en un equipo que quiere "mucho"

En tal sentido, les desearon éxitos al director técnico y a su equipo de trabajo en los retos personales y profesionales que emprendan.

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta Jorge Fossati, DT de Universitario Foto: AFP

Universitario señaló que en los próximos días deberá evaluar "nuevas alternativas" y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico.

Fossati dirigió a la U desde 2023, cuando volvió a ser campeón de la liga 1 peruana después de diez temporadas, e hizo una pausa de un año y medio para ponerse al frente de la selección peruana de fútbol, que sin embargo no logró clasificar al Mundial 2026.

El pasado abril regresó a Universitario como DT y al final del Clausura levantó la copa como tricampeón nacional.

EFE