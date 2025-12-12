Dólar
Pese a ser campeón, Jorge Fossati no sigue en Universitario de Deportes; mirá la decisión del club y el entrenador uruguayo

Fossati había regresado el pasado abril a Universitario al final del Clausura levantó la copa como tricampeón nacional

12 de diciembre 2025 - 7:27hs
El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del Universitario de Deportes, después de llevar al equipo en 2025 a su tricampeonato nacional, según informó este jueves el club limeño al concluir la negociación entre ambas partes para definir su eventual renovación de contrato para 2026.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la U informó a la opinión pública y a su hinchada que se dio por concluido el vínculo contractual con Fossati, de 73 años.

El club crema agradeció a Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su "contribución en la obtención del tricampeonato" con los títulos nacionales de los últimos tres años.

Asimismo, confió en que "este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos".

La felicidad de Jorge Fossati, a quien lo "sorprendió" volver a dirigir y en un equipo que quiere "mucho"

El impactante accidente que sufrió Jorge Fossati en Perú
El impactante accidente que sufrió Jorge Fossati en Perú; mirá lo que informó Universitario de Lima, su club, sobre el estado del entrenador uruguayo

En tal sentido, les desearon éxitos al director técnico y a su equipo de trabajo en los retos personales y profesionales que emprendan.

Universitario señaló que en los próximos días deberá evaluar "nuevas alternativas" y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico.

Fossati dirigió a la U desde 2023, cuando volvió a ser campeón de la liga 1 peruana después de diez temporadas, e hizo una pausa de un año y medio para ponerse al frente de la selección peruana de fútbol, que sin embargo no logró clasificar al Mundial 2026.

El pasado abril regresó a Universitario como DT y al final del Clausura levantó la copa como tricampeón nacional.

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

SELECCIÓN URUGUAYA

Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales

"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas

Duro comunicado de Maximiliano Silvera que se despidió de Peñarol: denunció que le prometieron renovar contrato en enero o aumentar el salario y la "promesa se perpetuó"

