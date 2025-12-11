Sofía Oxandabarat, figura del año del Fútbolx100 femenino: su rol como "ejemplo", la necesidad de "difusión" del fútbol femenino y el sueño del Mundial

El premio a figura del año del Fútbolx100 Femenino parece estar hecho a la medida de Sofía Oxandabarat . La delantera salteña ganó su tercer galardón en los cinco años que lleva la premiación, tras salir bicampeona con Nacional, obtener su tercer Campeonato Uruguayo y consagrarse por segunda vez como goleadora del torneo.

Este récord se engrandece si se considera que Oxandabarat, de 31 años, tiene solo seis años de carrera , cuatro de ellos en la primera división uruguaya. “Nunca me proyecté en todo lo que me pasó” , dijo la futbolista en entrevista con Referí.

Oxandabarat jugó toda la vida al fútbol. De los 7 a los 13 hizo baby fútbol en Salto, con varones, y cuando se mudó a Montevideo, a los 20 para estudiar Comunicación, quiso probar suerte en River Plate , pero le quedaba lejos. Un equipo de la Facultad de Comunicación la atrajo a jugar por diversión y ganar un Torneo Interfacultades la llevó a volver a probar suerte en la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En 2020 comenzó en Racing , donde fue goleadora de la B y ascendió . De ahí en más nunca paró: fue campeona con Defensor Sporting , tuvo un corto paso por Wanderers, emigró a Talleres y volvió a Uruguay para jugar en Nacional, donde hoy es figura.

En 2023, en medio de toda esa vorágine, se recibió de licenciada en Comunicación, y mientras recomienda a sus compañeras continuar con sus estudios, se debate entre el periodismo y el curso de directora técnica para el final de su carrera.

Sabe que se convirtió en un "ejemplo", y quiere que el fútbol femenino tenga más difusión para que las niñas que viven en el interior tengan una jugadora a la que mirar por la tele, ya que ella no la tuvo. También sueña con ir al Mundial con la selección uruguaya, y espera que al combinado femenino les den mejores condiciones de trabajo porque con ello está segura de que pueden “lograr cosas”.

Es tu tercer Fútbolx100 como figura, tenés ya tres campeonatos uruguayos, saliste dos veces máxima goleadora del campeonato, pero hace poco más de cinco años estabas jugando en un torneo de interfacultades. ¿Cómo te explicás eso, si te lo has puesto a pensar?

Me lo han preguntado, pero en ningún momento es como que me lo pongo a pensar mucho, si bien creo que es una locura todo lo que me pasó. Pasar de jugar en Interfacultades a jugar en AUF. Salir campeona, goleadora, jugar en la selección, irme a jugar a otro lugar. Son cosas que nunca pensé cuando arranqué a jugar y fui a esa prueba en Racing. Solo quería ver si me daba el nivel. Nunca me proyecté en todo lo que me pasó. También tengo 31, sé que no me queda mucho por jugar, entonces cada momento lo disfruto al máximo.

Joaquín Ormando

¿Cuándo son esos momentos de reflexión?

Creo que cuando termina cada temporada y luego ver que salimos campeona, que este año jugamos Copa Libertadores también, que no se da todos los días, el recibir cada reconocimiento, que es un mimo también para mí, para mi carrera y para el esfuerzo que hago. Me pasa también en la selección cada vez que voy, que ahora me pasó de estar un tiempo sin estar y volver, y pensar en cuántas gurisas quieren estar en este lugar. Cada vez que suena el himno, ahí me pongo a pensar que más allá de si juego o no, decir ‘soy una de las 23 jugadoras que el técnico convocó a estar acá’. Nos tocó jugar ahora en Uruguay con los estadios llenos y muchas niñas van y te piden fotos, y como que ellas quieren ser como nosotras, y también poder vivir todo eso es algo que me queda para siempre.

¿Te sorprende ver a niñas pidiéndote un autógrafo?

Capaz que antes yo no tenía una referente mujer que diga ‘pa', quiero ser como ella’, porque no tenía la difusión que hoy en día sí tiene el fútbol femenino y por eso está bueno también que las niñas hoy sepan que existe, que pueden irse a jugar afuera, que hay un montón de cosas que antes no teníamos. Y también creo que es una responsabilidad ser ejemplo también de esa niña, porque sabés que tenés que hacer las cosas bien porque te están mirando.

Se dice mucho que Salto es cuna de goleadores. ¿Crees que es por algo en especial? ¿Por qué de Salto sale tanta gente que hace tanto gol?

Tenemos campitos por todos lados, canchas, que capaz acá no sé si se ve tanto porque es una ciudad más grande, pero yo salía afuera de mi casa y tenía pasto verde para jugar. Acá los niños viven en edificios y no tienen para salir a jugar. Nosotros abríamos la puerta y estábamos afuera, solos, hasta la noche y no pasaba nada. Creo que ahora cambió mucho eso. Pero te digo, vas a Salto y siempre ves una niña o un niño con una pelota en el brazo.

Tu caso es bastante raro porque llegas al fútbol a los 26, no pasaste por formativas, ¿sentiste al principio que eso te representó una desventaja en cuanto a lo futbolístico?

Si bien creo que no lo sentí tanto, lo que más me costó al principio fue el físico porque yo no venía entrenando y cuando fui a Racing entrenamos tres veces por semana. Me pasó de ir a la selección y no poder jugar ni 10 minutos porque físicamente estaban a otro nivel, pero creo que a mí me ayudó mucho el haber hecho baby fútbol, que hice con varones de los 7 a los 13 y creo que ahí también aprendí un montón.

¿Te sorprende ver jugadoras de 15, 16 años compitiendo en Primera, y el nivel que tienen algunas? Por ejemplo, una de las ganadoras del premio revelación, Antonella Cordero, tiene 16 años.

Creo que eso va a ayudar mucho a que el fútbol juvenil en Uruguay siga creciendo en el nivel, que capaz antes pasaba que tenía compañeras que nunca habían jugado al fútbol y era su primer año y ya estaban competiendo en AUF. Ahora creo que el hacer esa formativa va a ayudar mucho a la técnica de la jugadora y creo que por eso va a crecer mucho el nivel. A mí Antonella me sorprendió, creo que es una muy buena jugadora. Tiene apenas 16 años y ya está jugando en Primera división y tiene carácter, técnicamente es muy buena. Creo que van a seguir apareciendo jugadoras como ella y en un futuro para la selección uruguaya eso va a ser muy bueno.

Joaquín Ormando

Cordero ganó el premio junto a tu compañera Martha Figueredo, ¿te sorprendió también el año de Martha?

Yo a Martha sinceramente no la conocía porque cuando ella vino a jugar a Nacional me acuerdo que después estuvo lesionada, y no jugamos en contra, pero sí me sorprendió la calidad que tiene y lo buena jugadora que es. Este año fue muy importante para nosotras, apareció en partidos importantes.

Tiene el gol más gritado del año (en referencia al 1-0 contra Peñarol en el Gran Parque Central, que concretó el título para Nacional).

Sí, seguro. Además, yo venía de errar un gol que ella me dio el pase, cuando iban dos minutos, y después cuando hizo el gol le digo “gracias Martha porque me salvaste”, porque me iba a querer morir si empatábamos o perdíamos y yo no había hecho ese gol, que era súper fácil de hacerlo.

¿Por qué Nacional sacó la diferencia que sacó este año, con un campeonato invicto?

Yo creo que trabajamos muy bien durante el año. También sabíamos que teníamos la doble competencia de jugar la Libertadores y creo que eso te da un plus también en el año para trabajar lo físico. Creo que también trajimos buenas incorporaciones y ya tener un técnico que lo conocíamos del año pasado (Marcel Rauss) estuvo bueno también.

November 15, 2025

¿Qué les aporta Marcel Rauss en el día a día?

Es un enfermito por el fútbol (risas), hasta demasiado por momentos, pero creo que siempre intenta hacer lo mejor y tratar de mejorar día a día, tanto él como para con nosotras, y creo que eso está bueno. Pasaba mirando videos de cuando nos íbamos a la Copa Libertadores, de los equipos. Acá capaz que no tanto, porque no tenemos mucho material para ver.

Hablando de mucho material para ver, uno de los temas centrales de este año fue el tema de los derechos de TV. Mientras el fútbol uruguayo masculino va a tener ingresos por cable y streaming de US$ 50 millones, el paquete del fútbol femenino, que está junto al futbol sala, junto a la Copa AUF Uruguay, va a obtener US$ 2,2 millones anuales. ¿Creés que eso pueda ayudar en un corto plazo? ¿Sentís que se perdió una oportunidad de acortar un poco la brecha?

Sí y no. Creo que lo que nosotros más que nada necesitamos es difusión, que pase nuestro partido por algún lugar que sea fácil de ver. Ojalá que sea por los canales de aire, porque ahora nos pasan por AUF TV y tenés que entrar específicamente a la aplicación AUF TV para ver, y capaz que si vos estás haciendo zapping en la tele y ves un partido de fútbol femenino, la gente se queda a verlo. Después, más adelante, se hablará del tema económico, que obviamente es importante porque ayuda a los clubes, pero creo que también tenemos que ir por partes a ver en dónde estamos parados nosotros. La realidad de nuestro fútbol femenino es que cada vez viene peor en cuanto a lo futbolístico, porque muchas jugadoras ya se están yendo a jugar a otros países. Creo que el nivel ha bajado un poco, entonces no podemos pretender tampoco que nos paguen como el masculino, pero sí necesitamos esa difusión para que las chicas que son del interior se sienten a ver fútbol femenino y diga 'ah, mirá quién juega en Nacional, quién juega en Peñarol, quién juega en la Selección Uruguaya', que tengan esa jugadora referente y saber que también acá en Montevideo existe el fútbol. Después se verá el tema de plata, pero creo que hoy en día lo más importante es la difusión.

A pesar de este descenso en el nivel competitivo que mencionabas, en la Copa Libertadores los clubes uruguayos tuvieron buenos resultados en los últimos años. Este año perdieron con lo justo con Deportivo Cali, que llegó a la final, el año pasado Peñarol empata con Santa Fe que después también termina segunda. ¿Se está empezando a emparejar el nivel con América?

Lo hablábamos con mi compañera, creo que ir a jugar esos partidos a la Copa Libertadores te da un plus que vos no lo tenés acá en el Campeonato Uruguayo, que con lo mínimo ya te da para ganar los partidos y ahí el nivel es otro, corrés mucho más, la intensidad es otra. Y yo le decía a mi compañera que nos pasa también cuando jugás en Uruguay. Es como que vos sacás un plus de adentro que no sabés de dónde, pero empezás a correr mucho más, no te cansás. Capaz que todo lo que corrimos en la Copa en los tres partidos, no lo corrimos en todos los partidos que jugamos acá en el Uruguayo. Porque, como se dice, acá te achancha el fútbol. Ya sabés que con lo mínimo te da, entonces no te esforzás más, que capaz que eso también es un error de la jugadora, pero le pasa a todas las que vienen de afuera. Creo que fuimos con Nacional, competimos, estuvimos cerca de pasar de fase, que creo que para las uruguayas eso es el mayor objetivo porque sabemos también el nivel que tenemos. Competir ahí también te hace crecer mucho como jugadora.

La selección se metió por primera vez entre los cuatro mejores de América desde 2006 y ahora alcanzó su máximo histórico en el ranking FIFA. ¿Creés que la salida de las mejores jugadoras al exterior es una de las claves por las que se vive este momento en la celeste?

Sí, obviamente. Yo también lo digo que la realidad de la selección no es la realidad del fútbol uruguayo porque, como te digo, hay muchas jugadoras que están jugando en el exterior y creo que eso le da un salto de calidad, que ahora se vio reflejado en esa Copa América y ahora que estamos peleando por ir al Mundial. Creo que ese es el sueño de todas. Sabemos que es difícil, pero estamos trabajando para eso. Nosotras como selección estamos peleando para tener las mismas condiciones que el masculino cuando vamos al complejo. Pasó que antes de ir a la Copa América, mis compañeras se plantaron y pelearon por muchas cosas para seguir creciendo, que se vio reflejado después en la Copa América con ese cuarto puesto. Sabemos que si se nos da la infraestructura, se nos dan los materiales, se nos dan las cosas, que tampoco es que estamos pidiendo mucho, más que nada lo básico para poder entrenar, podemos llegar a lograr cosas. También necesitamos ese apoyo de parte de la AUF y de todos, para que apuesten un poco más por nosotras.

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por la Liga de Naciones FOTO: AFP

¿Cómo te proyectás a futuro? ¿Tenés algún sueño a cumplir en los próximos años?

Es un sueño ir al Mundial con Uruguay. Venimos de jugar tres partidos que lamentablemente con Argentina nos empataron en la hora, después con Paraguay también perdimos en la hora y no le pudimos ganar a Ecuador. Creo que venimos haciendo las cosas bien, pero no se nos están dando los resultados.

Si tuvieras la oportunidad de hablarle a esa Sofía que vio un torneo con un equipo de la facultad y le interesó, después de elegir no seguir en River Plate ¿qué le dirías?

Que haga lo mismo. Creo que no me arrepiento de nada. Siempre lo hablo y digo que por suerte capaz no me quedé en ese River, porque veía que en el fútbol me podía ir bien y dejaba de estudiar y creo que siempre fue mi prioridad el estudio, el recibirme, después de recibirme estar más tranquila, capaz que irme a jugar afuera, irme a otro lugar. Yo le digo a mis compañeras también que están haciendo facultad que si se van, después cuando vuelven es muy difícil volver a retomar el estudio. Ellas son jóvenes, que terminen de estudiar. Yo les digo que me fui afuera casi con 29 años, tienen tiempo para hacerlo. Porque después se termina el fútbol y no es como el masculino que capaz te da para comprarte tu propia casa, para tener otras cosas, entonces dejás el fútbol y la vida sigue, ¿y cómo vivís?

¿Te has visto un poco más dentro del fútbol, siguiendo dentro del fútbol o mantenés que querés seguir por el lado de la comunicación?

Quiero seguir por el lado de la comunicación porque me encanta el periodismo, si es en el fútbol femenino mejor. Después también me está picando un poco el bichito de hacer el curso de entrenadora, no sé si para ejercerlo, pero también para tener más conocimiento sobre táctica y otras cosas que me van a servir también para el periodismo. Entonces, vamos a ver.