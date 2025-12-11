Habilitan puente de los accesos a Montevideo tras cinco meses en obra

El puente de los accesos a Montevideo que se había derrumbado tras un accidente el 14 de julio fue finalmente reparado y este viernes será habilitada la circulación sobre Bulevar Artigas desde ruta 1 en el sentido del ingreso a la capital, informó el Ministerio de Transporte
El pasado 14 de julio un camión chocó contra ese puente lo que causó la caída de una viga de contención y un pilar de la estructura. Durante el tiempo transcurrido desde el accidente, el MTOP, la IM y Policía Caminera instrumentaron desvíos de tránsito y transporte para agilizar la entrada a Montevideo.
"El 24 de noviembre quedó habilitado el pasaje de tránsito bajo el puente de Bulevar Artigas y los accesos-Ruta 1, para salir de Montevideo y este viernes 12 de diciembre, el puente será habilitado en sus totalidad, luego de haber concluido los trabajos de reparación que permitirán mayor capacidad estructural, durabilidad, eficiencia constructiva y seguridad", dice el comunicado del MTOP