Fiscal Fleitas confirmó archivo de denuncia de Mutio contra Ferrero por la investigación que lo condenó por narcotráfico

La fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno, Sandra Fleitas , archivó definitivamente el caso por el que Martín Mutio había denunciado a la fiscal Mónica Ferrero por presuntas irregularidades en la investigación que concluyó condenado por narcotráfico .

La fiscal Fleitas confirmó el archivo de su colega Gilberto Rodriguez de 3° Turno. Este jueves se vencía el plazo de los 20 días que tienen los fiscales para estudiar los reexámenes.

La Justicia había hecho lugar al pedido de la defensa de Mutio, en la investigación que lo condenó a 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo . El condenado está preso en la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez.

Esta denuncia de reexamen primero había sido presentada en abril de este año , pero en setiembre el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó el reclamo . Esta jueves, Fleitas procedió del mismo modo.

El abogado defensor de Mutio, Juan Raúl Williman, había denunciado que podrían haber "declaraciones que pueden ser falsas o ocultamiento de determinadas evidencias" en contra de su cliente.

Por ejemplo, afirmó que hubo "diferencias entre peso bruto y peso neto (de soja dentro de los contenedores), planos de estiba que no aparecían y un expediente que vino de Aduana con cuatro fojas menos, entre otras cosas".

Este caso tuvo giros significativos, ya que en agosto de 2022 la jueza Adriana Chamsarián lo absolvió argumentando la falta de una “prueba básica” clave. En su fallo, la jueza destacó una deficiencia en la acusación al no presentar pruebas científicas concluyentes que confirmaran que la sustancia incautada era cocaína. Esto se debió a que el informe desde Alemania, que certificaba que la “sustancia blanca” era efectivamente cocaína, no llegó en tiempo y forma.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena a Mutio por el envío de un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo y además de condenarlo por narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, le imputó un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

Finalmente, la SCJ ratificó el fallo. Las 4,5 toneladas de cocaína tenían como destino final Bélgica, pero fueron incautadas en una escala en Hamburgo (Alemania) el 14 de junio de 2019. El cargamento iba escondido en 211 bolsos deportivos que estaban en un contenedor con soja que había exportado Mutio.

La sentencia de 140 páginas, la Corte sostuvo que "la suma de indicios se vuelve piedra angular para cimentar la condena" que había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y concluyó que la prueba recabada por la fiscal del caso Mónica Ferrero "es inobjetable".

Mutio está encarcelado en la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez, luego de conseguir ser trasladado del Penal de Libertad.