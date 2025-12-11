Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

La Policía detuvo a un joven por manejar en zigzag y constató que estaba requerido por el robo a Alberto Kesman

La detención ocurrió a las 19:30 horas de este miércoles, cuando el conductor fue observado circulando a alta velocidad y realizando maniobras de zigzag

11 de diciembre 2025 - 11:57hs
Alberto Kesman
Alberto Kesman Diego Battiste

La Policía de Montevideo detuvo a un joven de 22 años que estaba haciendo zigzag en su auto y descubrieron que estaba requerido por el robo a Alberto Kesman ocurrido a finales de noviembre, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía a El Observador.

El joven fue detenido este miércoles en la zona del Cerrito tras una intervención de la Guardia Republicana, en el marco de un operativo de patrullaje preventivo en el mes de las fiestas, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

La detención ocurrió a las 19:30 horas de este miércoles, cuando el conductor fue observado circulando a alta velocidad y realizando maniobras de zigzag en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Margarita Uriarte de Herrera.

Tras verificar su identidad a través del Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se descubrió que el joven estaba requerido por su presunta participación en el robo al periodista deportivo Alberto Kesman, ocurrido a finales de noviembre.

Este, además, estaría vinculado a otros tres delitos de hurto, de acuerdo a lo informado por el consignado medio.

El relato de Alberto Kesman sobre el robo que sufrió en noviembre

En redes sociales, el relator y periodista deportivo de Canal 12 y Radio Universal, contó en su día en la red social X cómo fue el momento.

"Dos chorros me afanaron una cadena del cuello, recuerdo familiar, me la arrancaron de atrás en cinco segundos y escaparon en moto, ni tiempo de reacción".

Kesman contó que, en un primer momento, pensó "que alguien lo saludaba", pero se trataba de un robo. El relator lamentó lo ocurrido y comentó "atentos que está fea la calle".

"Me sorprendió la velocidad, son profesionales del arrebato", agregó en su día.

Alberto Kesman Montevideo

