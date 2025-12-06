Dólar
/ Nacional / MALDONADO

La Policía detectó un dispositivo "extraño" de clonación de tarjetas en un cajero automático de Maldonado

El personal policial está trabajando con las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a la persona que colocó el dispositivo en el cajero

6 de diciembre 2025 - 11:04hs
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga la aparición de un dispositivo "extraño" de clonación de tarjetas en un cajero automático de la capital departamental.

De acuerdo a lo informado por el jefe de Policía local, Víctor Trezza, el hecho fue denunciado por la unidad de seguridad del banco, quien dio cuenta de un dispositivo "extraño" en la máquina.

"El Departamento de Hechos Complejos está analizando el apartado. Presumimos que es para la clonación de dígitos de tarjeta", dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El personal policial está trabajando con las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a la persona que colocó el dispositivo en el cajero.

"No es muy habitual, pero sí se ha dado en algunos otros lugares", señaló Trezza, quien destacó que la "alerta temprana" por parte del banco "permitió que no se lograra avanzar con la maniobra".

Tras esto, explicó que esta modalidad de robo viene "principalmente" de delincuentes del extranjero, específicamente de Brasil.

policía Tarjetas Cajero Maldonado

