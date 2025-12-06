Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Temperaturas de hasta 40 ºC este sábado y lluvias la próxima semana: el pronóstico de Inumet y meteorólogos

Las temperaturas máximas alcanzarán en el área metropolitana los 34 °C, con 20 °C de mínima, informó Nubel Cisneros

6 de diciembre 2025 - 12:56hs
Montevideo, Uruguay, 13.11.2025.&nbsp;Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Del calor a la lluvia
X: Mario Bidegain

Meteorólogos anunciaron para este sábado temperaturas máximas por encima de los 35 °C en distintos puntos del país. El calor se mantendrá hasta el domingo, cuando la situación climática cambiará de cara a la próxima semana con algunos episodios de lluvias que traerán un alivio térmico.

En su pronóstico diario en Subrayado (Canal 10), el meteorólogo Nubel Cisneros aviso por una jornada calurosa, con "elevadas sensaciones térmicas" y cielos nubosos.

Las temperaturas máximas alcanzarán en el área metropolitana los 34 °C, con 20 °C de mínima. Sobre la zona norte, la máxima alcanzará los 40 °C.

Este calor se mantendrá hasta el domingo. El lunes la situación climática comenzará a inestabilizarse, aseguró el experto.

Durante la tarde prevé una abundante nubosidad con tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país. Producto de esto, las temperaturas empezarán a bajar.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain advirtió en su cuenta de X por máximas que en el litoral oeste alcanzarán los 36 °C. "Se esperan en Montevideo 27/28 °C", aseguró.

En un nuevo posteo, el experto informó sobre el registro de varios episodios de lluvias en los próximos días, generado una caída en las temperaturas de cara a la próxima semana.

"Se espera el pasaje de depresión atmosférica sobre el sur de Brasil que traería montos superiores a los 100 mm sobre Río Grande do Sul y en Misiones (Argentina). En Uruguay habrá más de 80 mm en norte y frontera de Uruguay y Brasil", aseguró.

Para este sábado, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó una jornada con máximas que rondarán los 33 °C. En la zona norte las máximas alcanzarán los 36 °C.

De cara al domingo y también el lunes, Inumet espera máximas de hasta 25 °C en Montevideo. Para el norte, la máxima el domingo será de 33 °C y el lunes de 30 °C.

El cambio más significativo se dará el martes con temperaturas que rondarán los 24 °C en su máximo. En Montevideo, las máximas durante la jornada serán de 21 °C. Esto, producto de las precipitaciones y tormentas que pronostican para el lunes.

