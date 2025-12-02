Meteorólogo anuncia la primera ola de calor de este verano en Uruguay: máximas de hasta 44°C y sensaciones térmicas que "sobrepasan largamente"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció en las últimas horas que " empieza a gestarse una ola de calor que va a estar extendiéndose por lo menos hasta el martes de la semana próxima ", lo que marcará el inicio de la primera ola de calor del verano climatológico .

El fenómeno comenzará de manera gradual. Entre jueves y viernes , las temperaturas alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte del país, con sensaciones térmicas que llegarán a los 46 a 48ºC . En la capital y zona costera, las temperaturas rondarán entre los 31 a 33ºC . "Se prevén jornadas de intenso calor", anticipó el especialista en diálogo con Subrayado.

Si bien el calor será el protagonista, se esperan algunas lluvias y tormentas entre la noche del lunes y la mañana del martes, de muy rápido pasaje, lo que provocará un descenso transitorio en las temperaturas. Sin embargo, Cisneros resaltó que "ya tenemos que ir acostumbrándonos a que estas temperaturas elevadas van a ser la constante en los próximos meses".

En diálogo con El Observador, el experto agregó que desde este martes las temperaturas comienzan a ascender " en forma gradual, pero rápido ".

"Son temperaturas que van a ir en ascenso rápido, se prevé que ya el jueves y viernes tengamos temperaturas en el entorno de los 40° o superiores en el Norte y litoral del país, y de 36°C a 38°C en el resto del territorio", puntualizó.

En la zona costera, que es la zona que se ve amortiguada por el Río de la Plata y el océano Atlántico, "igualmente habrá temperaturas que ya estarán superando los 30°C".

"Calor intenso, una ola de calor que se va a extender por lo menos hasta el martes de la próxima semana con altas temperaturas. La sensación térmica hacia el fin de semana comienza a sobrepasar largamente lo que son los registros termométricos, lo que significa que la sensación térmica va a estar sobrepasando los valores que hacía referencia", advirtió.

"Es la primera ola de calor que se va a estar gestando en el país, ya estamos en verano climatológico. Es la primera y va a ser extensa, por lo tanto a extremar los cuidados", pidió Cisneros.

En tal sentido, también señaló que "va a comenzar a aparecer el riesgo de incendio forestal ya que hay poca humedad en el suelo y altas temperaturas, condiciones propicias".