Meteorólogo anuncia la primera ola de calor de este verano en Uruguay: máximas de hasta 44°C y sensaciones térmicas que "sobrepasan largamente"

"La sensación térmica hacia el fin de semana comienza a sobrepasar largamente lo que son los registros termométricos", advirtió el meteorólogo

2 de diciembre 2025 - 8:29hs
Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció en las últimas horas que "empieza a gestarse una ola de calor que va a estar extendiéndose por lo menos hasta el martes de la semana próxima", lo que marcará el inicio de la primera ola de calor del verano climatológico.

El fenómeno comenzará de manera gradual. Entre jueves y viernes, las temperaturas alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte del país, con sensaciones térmicas que llegarán a los 46 a 48ºC. En la capital y zona costera, las temperaturas rondarán entre los 31 a 33ºC. "Se prevén jornadas de intenso calor", anticipó el especialista en diálogo con Subrayado.

Si bien el calor será el protagonista, se esperan algunas lluvias y tormentas entre la noche del lunes y la mañana del martes, de muy rápido pasaje, lo que provocará un descenso transitorio en las temperaturas. Sin embargo, Cisneros resaltó que "ya tenemos que ir acostumbrándonos a que estas temperaturas elevadas van a ser la constante en los próximos meses".

En diálogo con El Observador, el experto agregó que desde este martes las temperaturas comienzan a ascender "en forma gradual, pero rápido".

"Son temperaturas que van a ir en ascenso rápido, se prevé que ya el jueves y viernes tengamos temperaturas en el entorno de los 40° o superiores en el Norte y litoral del país, y de 36°C a 38°C en el resto del territorio", puntualizó.

En la zona costera, que es la zona que se ve amortiguada por el Río de la Plata y el océano Atlántico, "igualmente habrá temperaturas que ya estarán superando los 30°C".

"Calor intenso, una ola de calor que se va a extender por lo menos hasta el martes de la próxima semana con altas temperaturas. La sensación térmica hacia el fin de semana comienza a sobrepasar largamente lo que son los registros termométricos, lo que significa que la sensación térmica va a estar sobrepasando los valores que hacía referencia", advirtió.

"Es la primera ola de calor que se va a estar gestando en el país, ya estamos en verano climatológico. Es la primera y va a ser extensa, por lo tanto a extremar los cuidados", pidió Cisneros.

En tal sentido, también señaló que "va a comenzar a aparecer el riesgo de incendio forestal ya que hay poca humedad en el suelo y altas temperaturas, condiciones propicias".

