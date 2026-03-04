"Es muy probable que nuevamente tengamos nevadas": meteorólogo anuncia calor hasta abril y revela cómo será el invierno 2026

Meteorólogo confirma probabilidad de nieve durante este invierno en Uruguay AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las altas temperaturas continuarán durante marzo y buena parte de abril, y adelantó que el invierno de 2026 será intenso, algo más largo de lo habitual y podría caer nieve en Uruguay.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Casi a mediados de abril, principios de mayo podrían comenzar a gestarse los primeros ingresos de aire polar”, indicó en su espacio con Subrayado (Canal 10). Y agregó: “Tenemos más de un mes donde las temperaturas van a seguir elevadas”.

Cisneros explicó además que las estaciones intermedias, como el otoño, cada vez pasan más desapercibidas. Según señaló, los cambios de temperatura se dan de forma más abrupta que en años anteriores. “Hoy no tenemos esa adaptación, pasamos rápidamente del calor al frío o del frío al calor, es un poco lo que va a pasar”, dijo.

Consultado sobre cómo será el invierno 2026, el meteorólogo sostuvo que se extenderá ligeramente más que lo habitual. “Vamos a tener la ventaja que vamos a entrar a finales de agosto, principios de setiembre, y el calor va a comenzar a hacerse sentir”, explicó.

Cisneros señaló que las masas de aire polar comenzarán a ingresar durante mayo, lo que marcará el inicio de un período frío intenso. “Es muy probable que nuevamente tengamos episodios de nevadas en la región, fundamentalmente en las zonas de serranías”, apuntó. En cuanto a las precipitaciones, adelantó que continuarán siendo escasas durante los próximos meses.