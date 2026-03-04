Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

"Es muy probable que nuevamente tengamos nevadas": meteorólogo anuncia calor hasta abril y revela cómo será el invierno 2026

El meteorólogo señaló que las masas de aire polar comenzarán a ingresar durante mayo, lo que marcará el inicio de un período frío intenso

4 de marzo 2026 - 7:44hs
Meteorólogo confirma probabilidad de nieve durante este invierno en Uruguay

Meteorólogo confirma probabilidad de nieve durante este invierno en Uruguay

AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las altas temperaturas continuarán durante marzo y buena parte de abril, y adelantó que el invierno de 2026 será intenso, algo más largo de lo habitual y podría caer nieve en Uruguay.

Casi a mediados de abril, principios de mayo podrían comenzar a gestarse los primeros ingresos de aire polar”, indicó en su espacio con Subrayado (Canal 10). Y agregó: “Tenemos más de un mes donde las temperaturas van a seguir elevadas”.

Cisneros explicó además que las estaciones intermedias, como el otoño, cada vez pasan más desapercibidas. Según señaló, los cambios de temperatura se dan de forma más abrupta que en años anteriores. “Hoy no tenemos esa adaptación, pasamos rápidamente del calor al frío o del frío al calor, es un poco lo que va a pasar”, dijo.

Más noticias
meteorologo anuncio que esta semana tendra los ultimos dias de verano y revelo cuando llegan las lluvias
CLIMA

Meteorólogo anunció que esta semana tendrá los "últimos días de verano" y reveló cuándo llegan las lluvias

meteorologo anuncia que marzo tendra mucha tormenta y estima acumulados mensuales de 120 milimetros
CLIMA

Meteorólogo anuncia que marzo tendrá "mucha tormenta" y estima acumulados mensuales de 120 milímetros

Consultado sobre cómo será el invierno 2026, el meteorólogo sostuvo que se extenderá ligeramente más que lo habitual. “Vamos a tener la ventaja que vamos a entrar a finales de agosto, principios de setiembre, y el calor va a comenzar a hacerse sentir”, explicó.

Cisneros señaló que las masas de aire polar comenzarán a ingresar durante mayo, lo que marcará el inicio de un período frío intenso. “Es muy probable que nuevamente tengamos episodios de nevadas en la región, fundamentalmente en las zonas de serranías”, apuntó.

En cuanto a las precipitaciones, adelantó que continuarán siendo escasas durante los próximos meses.

Temas:

Meteorólogo invierno Nevadas Uruguay Nubel Cisneros

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

Sánchez opinó sobre la postura de Caggiani y explicó que con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades
GOBIERNO

Sánchez opinó sobre la postura de Caggiani y explicó que "con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos