Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / SE INVESTIGA

Un niño de 12 años fue apuñalado por un compañero de clase en un liceo de Durazno: agresor dice que fue accidental

Según la versión primaria brindada por el adolescente que portaba el objeto cortante, la lesión habría sido provocada de forma accidental

4 de marzo 2026 - 8:50hs
liceo2durazno

Un niño de 12 años sufrió con una herida cortopunzante en un brazo, cerca de la axila, durante un incidente ocurrido en el recreo vespertino del Liceo N°2 de la ciudad de Durazno, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

El comisario mayor Joel López, coordinador ejecutivo de la Policía de Durazno, explicó al programa de televisión local Cuarto Poder que el episodio se originó a partir de una discusión entre dos compañeros de clase, ambos de 12 años.

Según la versión primaria brindada por el adolescente que portaba el objeto cortante, la lesión habría sido provocada de forma accidental.

Más noticias
Patrullero de la Policía Federal de Brasil
RÍO GRANDE DEL SUR

Niño uruguayo de 10 años murió en accidente de tránsito cuando viajaba con su familia en Brasil

una posible salida para la carlotta: socios argentinos le compraran a balsa su parte y buscaran reestructurar el negocio
CONCURSO DE BALSA

Una posible salida para La Carlotta: socios argentinos le comprarán a Balsa su parte y buscarán reestructurar el negocio

El elemento utilizado fue la mitad de una tijera, objeto que fue incautado por la Policía y que, según indicó la autoridad policial, el menor “no debería tener”.

El padre del estudiante lesionado radicó la denuncia y trasladó a su hijo al Hospital Penza para su asistencia médica. De acuerdo con lo informado por la Policía, el corte fue superficial y tuvo una extensión aproximada de 0,5 centímetros.

Hasta el lugar concurrió un móvil policial y trabajó Policía Científica, que procedió a la incautación del objeto punzante.

La Fiscalía fue notificada del hecho y tomará declaración a los involucrados, además de recabar testimonios de alumnos y docentes de la institución educativa.

Temas:

Niño Liceo durazno

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

Sánchez opinó sobre la postura de Caggiani y explicó que con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades
GOBIERNO

Sánchez opinó sobre la postura de Caggiani y explicó que "con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos