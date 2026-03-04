Un niño de 12 años fue apuñalado por un compañero de clase en un liceo de Durazno: agresor dice que fue accidental

Un niño de 12 años sufrió con una herida cortopunzante en un brazo, cerca de la axila , durante un incidente ocurrido en el recreo vespertino del Liceo N°2 de la ciudad de Durazno, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

El comisario mayor Joel López , coordinador ejecutivo de la Policía de Durazno, explicó al programa de televisión local Cuarto Poder que el episodio se originó a partir de una discusión entre dos compañeros de clase, ambos de 12 años.

Según la versión primaria brindada por el adolescente que portaba el objeto cortante, la lesión habría sido provocada de forma accidental .

El elemento utilizado fue la mitad de una tijera , objeto que fue incautado por la Policía y que, según indicó la autoridad policial, el menor “no debería tener”.

El padre del estudiante lesionado radicó la denuncia y trasladó a su hijo al Hospital Penza para su asistencia médica. De acuerdo con lo informado por la Policía, el corte fue superficial y tuvo una extensión aproximada de 0,5 centímetros.

Hasta el lugar concurrió un móvil policial y trabajó Policía Científica, que procedió a la incautación del objeto punzante.

La Fiscalía fue notificada del hecho y tomará declaración a los involucrados, además de recabar testimonios de alumnos y docentes de la institución educativa.