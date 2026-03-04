Grupo Centro mantuvo encuentro con Orsi por túnel en 18 de Julio y aguarda definiciones para conocer opinión de comerciantes

El Grupo Centro , colectivo que nuclea a alrededor de 300 comercios ubicados en las inmediaciones de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, se reunió este martes con el presidente de la República, Yamandú Orsi , para conocer detalles sobre la eventual construcción de un túnel en la avenida de 18 de Julio .

"En total los comercios que hay en esa zona son alrededor de 1.300, emplea a miles de personas, hay muchísima gente involucrada de manera de que el presidente tuvo la sensibilidad de escucharnos directamente ", destacó en la noche de ayer Armando Litvan, integrante del Directorio del grupo, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El Observador consultó a Litvan sobre los resultados del encuentro y este destacó que desde Presidencia les aseguraron que hasta el momento "no hay" un plan "definitivo" y que en el actual proceso de evaluación de la iniciativa están "tomando en cuenta también la posición de los distintos actores" que se verían afectados.

Previo a esta reunión, Grupo Centro realizó una encuesta interna que revelaba que más del 70% de los comercios nucleados al colectivo estaban en contra de la construcción de un túnel por la principal avenida de Montevideo .

Sin embargo, tras conocer la postura del gobierno y que Orsi les asegurara que aún no existe un plan definitivo para su construcción y que no era definitivo el desarrollo de obra, desde el colectivo decidieron pausar el armado de la encuesta y su difusión hasta que puedan ver cuál sería el recorrido exacto del túnel y si se piensa avanzar con la obra o no.

"Ahora estamos con la incertidumbre de saber qué es exactamente lo que se va a hacer, si es que se va a hacer algo", explicó Litvan.

El próximo lunes el colectivo mantendrá una reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), donde conocerán más detalles sobre el proyecto del túnel y alternativas.

Quien también se refirió a dicho plan durante la jornada del martes fue el intendente de Montevideo, Mario Bergara, que en rueda de prensa señaló: "El proyecto de transporte metropolitano es mucho más que la discusión de si hay o no hay túnel en 18 de Julio. Es algo que esta en una etapa de intercambio y espero que en un plazo breve el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas le demos forma final".

"Estamos en un plano de intercambio con el gobierno y no vamos a dar esa discusión por los medios porque sería un deslealtad institucional. Además no se puede hablar del túnel de 18 de julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel, lo cual conversar sobre cosas que 'a lo mejor' o 'en una de esas'... no tiene mayor sentido. Esto no es túnel sí o túnel no, estamos hablando de un proyecto de movilidad metropolitana en donde el túnel es una parte menor del proyecto, estamos hablando de corredores que llegan al Pinar y a Zonamérica", agregó.

Bergara mencionó después que para tomar las decisiones finales sobre el proyecto se tendrán en cuenta "todas las opiniones, sean de la sociedad, de los comerciantes o de la academia, porque esta es una decisión técnica pero también tiene que tomar en cuenta los negocios, y es una decisión de carácter político".

El jefe comunal habló con la prensa luego de presentarle a los ediles de todos los partidos cinco proyectos por un costo de US$ 300 millones que se obtendrán a través de préstamos y que incluyen obras en vereda, limpieza, saneamiento y recuperación de la Ciudad Vieja.