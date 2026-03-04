Tras la derrota en el clásico, Nacional recuperó a un jugador lesionado para enfrentar a Juventud, y espera estudios a Sebastián Coates

Luego de la derrota en el clásico contra Peñarol en el Gran Parque Central, Nacional volvió a los entrenamientos este martes con el partido contra Juventud de Las Piedras del próximo domingo en la mira, y con un jugador que vuelve a estar a la orden.

Como nota positiva para el entrenador tricolor Jadson Viera , Juan Cruz de los Santos entrenó este martes a la par del grupo , ya recuperado del desgarro que sufrió semanas atrás, confirmaron fuentes del club a Referí.

De los Santos tuvo un "desgarro de recto femoral de cuadriceps izquierdo" , que contrajo en el partido contra Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura, disputado el pasado 8 de febrero en Florida.

En principio, se estimó que iba a tardar dos semanas en recuperarse , por lo que se esperaba que se perdiera los partidos contra Racing y Progreso y llegara con lo justo para el clásico, pero finalmente el futbolista no estuvo entre los convocados el pasado fin de semana.

Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

20251123 Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

CLÁSICO La lesión de Sebastián Coates, la frustración tras el clásico que Nacional perdió frente a Peñarol y la pérdida de Julián Millán

NACIONAL El mensaje y el video de despedida de Nacional a Julián Millán, tras su partida a Fluminense: "Te ganaste el cariño de todo el pueblo tricolor"

Desde su llegada a Nacional a mediados de 2025, el extremo campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 se perdió diez partidos por diferentes lesiones.

A fines de agosto del año pasado se sintió en el entrenamiento previo al partido contra River Plate por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, y se perdió cuatro partidos, uno de ellos por Copa AUF Uruguay. Volvió para la fecha 8 y convirtió un gol en el encuentro contra Liverpool, pero una fecha después se desgarró en el partido contra Juventud de Las Piedras, lesión que lo tuvo otros tres partidos lejos de las canchas.

Lleva jugados 13 partidos en el tricolor, dos de ellos en 2026, con tres goles anotados, uno de ellos en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol.

Nacional espera estudios para conocer la lesión de Coates

20260301 Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura La salida de Sebastián Coates en el clásico, en lugar de Agustín Rogel FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Por otra parte, Nacional aún espera por la realización de distintos estudios médicos para conocer el alcance de la lesión de Sebastián Coates, detallaron desde el club.

El zaguero y capitán tricolor se retiró lesionado a los 25 minutos del primer tiempo del clásico, sustituido por Agustín Rogel.

Según indicó el futbolista en declaraciones a la prensa luego del encuentro, sintió una "molestia en el posterior".

La lesión de Coates llega luego de que el club concretara la venta de Julián Millán al Fluminense. Mientras el zaguero no pueda jugar, el tricolor tendrá como opciones en la zaga a Rogel, Paolo Calione y Tomás Viera.