¿Fórmula 1 en Uruguay? Cómo es la pista mundial que proyectan construir en Punta del Este

Empresarios brasileños del Stehling Racing Team presentaron una propuesta para construir un autódromo con los estándares de la Fórmula 1 en el departamento de Maldonado .

Así lo señaló el concejal de Punta del Este y exdirector de Turismo de la intendencia, Martín Laventure . El legislador llamó a tener cautela, aunque admitió que “hay una apuesta muy grande”.

“Hay un montón de posibilidades en lo que se llama deporte del motor, que Maldonado tiene una rica historia. Sí nos falta de repente infraestructura, a pesar de que se ha hecho mucho”, señaló en diálogo con FM Gente .

En esa línea, Laventure detalló que ya se concretaron reuniones estratégicas con el sector turístico y empresarial cercano al Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce , incluyendo actores del sector del golf, que podrían formar parte de la iniciativa.

Rodrigo y Sandra Stehling, piloto y mánager respectivamente del equipo de carreras Stehling Racing Team, son las personas detrás de la propuesta que tendría capitales árabes. Son los mismos empresarios que desarrollan en Serra Gaúcha, Brasil, el proyecto Dumondo, un mega complejo automovilístico y turístico de lujo que tiene una inversión estimada de 3.000 millones de reales.

“Esta gente está muy relacionada con la Fórmula 1. Eso no quiere decir que vamos a tener un evento de Fórmula 1 acá, porque sabemos las dificultades y los costos que tiene, pero ellos sí pretenden tener alguno más en Brasil y poder trabajar también en forma conjunta. Así que hay muchas posibilidades para trabajar, pero esto recién empieza. Hay una apuesta muy grande”, sumó el concejal esteño.

Embed

El alcalde Damián Tort, por su parte: “Creemos en un departamento que atrae inversiones porque brinda confianza, estabilidad y reglas claras”. Asimismo, señaló que Maldonado reúne las condiciones para recibir proyectos que impulsen el desarrollo local, generen empleo y posicionen a la región en el mapa mundial del automovilismo de élite.