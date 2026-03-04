Sigue creciendo cantidad de inscriptos en listado "No llame" en Uruguay: más de 422 mil números anotados, según Ursec

El Registro Nacional " No llame ", implementado en Uruguay para proteger a los ciudadanos de las llamadas no deseadas de empresas , ha mostrado una evolución positiva en cuanto a la cantidad de números activos, empresas que consultan el registro y denuncias realizadas por los usuarios.

Según los datos del mes de febrero de 2026, el registro alcanzó 422.117 números activos , con 199 empresas que consultaron el listado. En cuanto a las denuncias, se reportaron 156 casos , llevando el total acumulado a 5.615 denuncias desde su implementación.

A lo largo del último año, el número de registros ha mantenido una tendencia creciente. En enero de 2026, los números activos eran 416.868 , lo que muestra un incremento con respecto a los meses previos. Las denuncias también han seguido una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones mes a mes.

Febrero 2026 : 422.117 números activos, 199 empresas consultadas, 156 denuncias (acumulado total: 5.615).

Enero 2026 : 416.868 números activos, 199 empresas consultadas, 171 denuncias (acumulado total: 5.459).

Diciembre 2025: 410.964 números activos, 195 empresas consultadas, 128 denuncias (acumulado total: 5.288).

El crecimiento en la cantidad de números activos refleja un mayor interés por parte de los ciudadanos en proteger su privacidad, mientras que el número de empresas que consultan el registro también se mantiene estable.

A pesar de la reducción en las denuncias en comparación con meses anteriores, la cantidad de casos sigue siendo significativa. El registro continúa siendo una herramienta clave para que los usuarios se defiendan de las empresas que utilizan llamadas no deseadas, especialmente en un contexto donde las preocupaciones sobre la privacidad y el acoso telefónico crecen.