Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / TELEMARKETING

Sigue creciendo cantidad de inscriptos en listado "No llame" en Uruguay: más de 422 mil números anotados, según Ursec

Según los datos del mes de febrero de 2026, el registro alcanzó 422.117 números activos, con 199 empresas que consultaron el listado

4 de marzo 2026 - 11:25hs
Registro No Llame
Registro No Llame

El Registro Nacional "No llame", implementado en Uruguay para proteger a los ciudadanos de las llamadas no deseadas de empresas, ha mostrado una evolución positiva en cuanto a la cantidad de números activos, empresas que consultan el registro y denuncias realizadas por los usuarios.

Según los datos del mes de febrero de 2026, el registro alcanzó 422.117 números activos, con 199 empresas que consultaron el listado. En cuanto a las denuncias, se reportaron 156 casos, llevando el total acumulado a 5.615 denuncias desde su implementación.

A lo largo del último año, el número de registros ha mantenido una tendencia creciente. En enero de 2026, los números activos eran 416.868, lo que muestra un incremento con respecto a los meses previos. Las denuncias también han seguido una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones mes a mes.

Más noticias
Vacunación contra la gripe
VACUNA

El 13 de marzo llegan las primeras dosis de la vacuna contra la gripe a Uruguay: inoculación comenzará en la segunda quincena, según MSP

Accidente fatal en el corredor de General Flores
CERRITO

Accidente fatal en Montevideo: un hombre murió tras ser atropelladlo por un ómnibus en General Flores

Estadísticas clave del registro:

  • Febrero 2026: 422.117 números activos, 199 empresas consultadas, 156 denuncias (acumulado total: 5.615).

  • Enero 2026: 416.868 números activos, 199 empresas consultadas, 171 denuncias (acumulado total: 5.459).

  • Diciembre 2025: 410.964 números activos, 195 empresas consultadas, 128 denuncias (acumulado total: 5.288).

El crecimiento en la cantidad de números activos refleja un mayor interés por parte de los ciudadanos en proteger su privacidad, mientras que el número de empresas que consultan el registro también se mantiene estable.

A pesar de la reducción en las denuncias en comparación con meses anteriores, la cantidad de casos sigue siendo significativa. El registro continúa siendo una herramienta clave para que los usuarios se defiendan de las empresas que utilizan llamadas no deseadas, especialmente en un contexto donde las preocupaciones sobre la privacidad y el acoso telefónico crecen.

Temas:

No llame Uruguay Ursec

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos