/ Nacional / VACUNA

El 13 de marzo llegan las primeras dosis de la vacuna contra la gripe a Uruguay: inoculación comenzará en la segunda quincena, según MSP

Las vacunas que arribarán al país cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria)

4 de marzo 2026 - 11:27hs
Vacunación contra la gripe

Vacunación contra la gripe

Diego Battiste

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó que el 13 de marzo llegarán a Uruguay las primeras 600 mil dosis de la vacuna contra la gripe.

La campaña de vacunación comenzará en la segunda quincena de este mes, según detalló la ministra en diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Tras este anuncio, Lustemberg lamentó que, a pesar del esfuerzo por vacunar, muchas veces deben devolver o desechar vacunas no utilizadas. Por ello, instó a la población, en particular a los grupos más vulnerables, a aprovechar esta oportunidad.

"En las personas de riesgo, las personas mayores, los niños pequeños, el personal de la salud, bomberos, personal vinculado al sector educativo o personas con alguna inmunodepresión, son a las que recomendamos vacunar", indicó.

La ministra recordó que, aunque a menudo se minimiza la gravedad de la gripe, esta enfermedad puede ser peligrosa e incluso mortal en las personas de riesgo.

"La vacuna de la gripe protege contra una enfermedad potencialmente peligrosa y a veces mortal", advirtió.

Temas:

vacuna Gripe Uruguay Cristina Lustemberg salud pública

