El 13 de marzo llegan las primeras dosis de la vacuna contra la gripe a Uruguay: inoculación comenzará en la segunda quincena, según MSP

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , confirmó que el 13 de marzo llegarán a Uruguay las primeras 600 mil dosis de la vacuna contra la gripe .

Las vacunas que arribarán al país cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2) , variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria) .

La campaña de vacunación comenzará en la segunda quincena de este mes , según detalló la ministra en diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Tras este anuncio, Lustemberg lamentó que, a pesar del esfuerzo por vacunar, muchas veces deben devolver o desechar vacunas no utilizadas . Por ello, instó a la población, en particular a los grupos más vulnerables, a aprovechar esta oportunidad.

"En las personas de riesgo, las personas mayores, los niños pequeños, el personal de la salud, bomberos, personal vinculado al sector educativo o personas con alguna inmunodepresión, son a las que recomendamos vacunar", indicó.

La ministra recordó que, aunque a menudo se minimiza la gravedad de la gripe, esta enfermedad puede ser peligrosa e incluso mortal en las personas de riesgo.

"La vacuna de la gripe protege contra una enfermedad potencialmente peligrosa y a veces mortal", advirtió.