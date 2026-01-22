Salud Pública prevé que haya "circulación comunitaria" en Uruguay de H3N2, la potente variante de la gripe

El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó los primeros casos de la potente variante de la gripe , denominada H3N2 , y prevé que en las próximas semanas haya una " circulación comunitaria " del virus, que en Europa encendió las alarmas este invierno.

Una de las dos personas contagiadas viajó al exterior y otra estuvo en contacto con alguien que estuvo fuera del país. Una de las personas tiene nexo con Estados Unidos y la otra con Finlandia , detalló la directora general de Salud, Fernanda Nozar, en una rueda de prensa.

Nozar explicó que todavía no hay una circulación comunitaria de este virus, pero que "es de esperar" que suceda.

"Es de esperar que el virus comience a circular por cómo se está comportando en el norte del hemisferio, sabiendo que, en general, esta nueva cepa de la gripe se caracteriza por empezar a circular previo al invierno ", señaló.

Esto último supone una complejidad, ya que para la llegada del frío podría solaparse con la circulación de otras variantes de la gripe.

"Lo que la distingue es el período del año en el que circula. Eso la hace muy diferente desde el punto de vista de cuándo estamos expuestos o tenemos posibilidad de infectarnos", agregó Nozar sobre la circulación de H3N2 en meses previos al invierno.

En cuanto a las características clínicas, sin embargo, es igual al resto: síntomas respiratorios, dolor corporal, fiebre, cansancio, entre otros.

Nozar sostuvo entonces que los principales cambios que trae esta cepa son el tiempo en el que circula (no necesariamente en invierno), la cantidad de personas que se pueden infectar (se propaga rápido) y el impacto en los "grupos de personas más susceptibles".

"De acuerdo a lo observado en otros países, (los grupos de personas más susceptibles) son los niños y las personas adultas mayores, y en ese aumento de circulación es cuando se pueden infectar personas que tengan algún factor que las predisponga a que esa infección respiratoria no se tolere adecuadamente", advirtió la directora general de Salud.

Por esta razón, el ministerio procura adelantar la campaña de vacunación antigripal y que las vacunas que cubren esta cepa lleguen en febrero, algo que había informado El Observador días atrás.

"Todos los trámites están hechos para adelantar la llegada de la vacuna para esta nueva cepa. Esperamos poder lanzar la campaña de vacunación en el mes de marzo, lo cual es bastante anticipado con respecto al año anterior", señaló Nozar.

Medidas preventivas para evitar la propagación de H3N2

En forma preventiva, el Ministerio avanza en una serie de acciones: