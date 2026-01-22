Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ ENFERMEDADES

Salud Pública prevé que haya "circulación comunitaria" en Uruguay de H3N2, la potente variante de la gripe

Esta nueva cepa de la gripe se caracteriza por empezar a circular previo al invierno; el Ministerio de Salud Pública adelantará la campaña de vacunación antigripal para marzo

22 de enero 2026 - 16:57hs
20250321 Gente caminando en el centro, personas, sociedad.
Foto: Inés Guimaraens

El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó los primeros casos de la potente variante de la gripe, denominada H3N2, y prevé que en las próximas semanas haya una "circulación comunitaria" del virus, que en Europa encendió las alarmas este invierno.

Una de las dos personas contagiadas viajó al exterior y otra estuvo en contacto con alguien que estuvo fuera del país. Una de las personas tiene nexo con Estados Unidos y la otra con Finlandia, detalló la directora general de Salud, Fernanda Nozar, en una rueda de prensa.

Nozar explicó que todavía no hay una circulación comunitaria de este virus, pero que "es de esperar" que suceda.

Más noticias
el msp detecto circulacion de h3n2 en uruguay, la potente variante de gripe que encendio las alarmas en europa
SALUD PÚBLICA

El MSP detectó circulación de H3N2 en Uruguay, la potente variante de gripe que encendió las alarmas en Europa

Vacuna Pfizer
VSR

Se habilitó la vacunación de embarazadas contra el VSR, una de las principales causas de hospitalización en lactantes

"Es de esperar que el virus comience a circular por cómo se está comportando en el norte del hemisferio, sabiendo que, en general, esta nueva cepa de la gripe se caracteriza por empezar a circular previo al invierno", señaló.

Esto último supone una complejidad, ya que para la llegada del frío podría solaparse con la circulación de otras variantes de la gripe.

"Lo que la distingue es el período del año en el que circula. Eso la hace muy diferente desde el punto de vista de cuándo estamos expuestos o tenemos posibilidad de infectarnos", agregó Nozar sobre la circulación de H3N2 en meses previos al invierno.

En cuanto a las características clínicas, sin embargo, es igual al resto: síntomas respiratorios, dolor corporal, fiebre, cansancio, entre otros.

Nozar sostuvo entonces que los principales cambios que trae esta cepa son el tiempo en el que circula (no necesariamente en invierno), la cantidad de personas que se pueden infectar (se propaga rápido) y el impacto en los "grupos de personas más susceptibles".

"De acuerdo a lo observado en otros países, (los grupos de personas más susceptibles) son los niños y las personas adultas mayores, y en ese aumento de circulación es cuando se pueden infectar personas que tengan algún factor que las predisponga a que esa infección respiratoria no se tolere adecuadamente", advirtió la directora general de Salud.

Por esta razón, el ministerio procura adelantar la campaña de vacunación antigripal y que las vacunas que cubren esta cepa lleguen en febrero, algo que había informado El Observador días atrás.

"Todos los trámites están hechos para adelantar la llegada de la vacuna para esta nueva cepa. Esperamos poder lanzar la campaña de vacunación en el mes de marzo, lo cual es bastante anticipado con respecto al año anterior", señaló Nozar.

Medidas preventivas para evitar la propagación de H3N2

En forma preventiva, el Ministerio avanza en una serie de acciones:

  • La preparación de la campaña de vacunación contra la influenza.

  • El refuerzo de la vigilancia epidemiológica y genómica.

  • La preparación anticipada del Plan Invierno, ante un eventual aumento de la demanda asistencial.

  • El relevamiento de la capacidad instalada del sistema de salud.

  • La actualización de las recomendaciones terapéuticas, en línea con las guías de la OMS.

Temas:

Uruguay Ministerio de Salud Pública Gripe

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

Primera semana de fiscalización de carril Solo Bus: el 97% de las multas fueron por vehículos mal estacionados
TRÁNSITO

Primera semana de fiscalización de carril Solo Bus: el 97% de las multas fueron por vehículos mal estacionados

Este jueves comienza el Carnaval en Montevideo
CARNAVAL

Guía práctica para ver el Carnaval 2026: canales, streaming y el trasfondo de la televisación de la fiesta de Momo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos