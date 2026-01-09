Se habilitó la vacunación de embarazadas contra el VSR, una de las principales causas de hospitalización en lactantes

Esta semana el Ministerio de Salud Pública lanzó una nueva campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR ) para embarazadas .

La vacuna forma parte del plan de vacunación del MSP y se aplica de forma gratuita. Está indicada para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

"Es una de las principales causas de hospitalización en bebés menores de un año. Es una realidad que enfrentan miles de familias cada año y debemos prevenir, que generan costos para las familias y para el sistema de salud", aseguró la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, durante el lanzamiento de la campaña de vacunación.

PUNTA DEL ESTE ICONIC Las Grutas: la historia de la Cueva del Tigre, de refugio de pescadores a epicentro del jet set

ACUERDO UE-MERCOSUR Las reacciones de los políticos uruguayos al histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

En 2024 Uruguay pasó a ser el tercer país del continente en ofrecer una dosis única del fármaco RSVpreF (Abrysvo), fabricada por el laboratorio Pfizer.

Qué enfermedades causa el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

El VRS es la principal causa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), como bronquiolitis y neumonía, en lactantes.

La vacunación materna permite la transferencia de anticuerpos al bebé, brindándole protección desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida, que es el período de mayor vulnerabilidad.

El VRS es un virus altamente contagioso que genera una carga significativa en el sistema de salud (consultas, hospitalizaciones, cuidados intensivos). Anualmente causa millones de infecciones y miles de muertes en niños menores de cinco años a nivel mundial, y casi la mitad de estas muertes se da en bebés menores de seis meses.

Los datos de Uruguay indicaron que en 2024 el 60% de las infecciones respiratorias graves en menores de 15 años se asociaron al VSR.

En un comunicado relacionado a esta nueva campaña de vacunación, el ginecólogo obstetra Gerardo Vitureira destacó la efectividad y accesibilidad de la vacuna, y mencionó que dicha eficacia "se sustentan en el estudio clínico de fase 3 MATISSE, que incluyó a más de 7,000 personas gestantes en 18 países".

"El estudio demostró una eficacia del 81.8% en los primeros 90 días de vida del bebé y del 69.4% a los 6 meses para prevenir la IRAB grave por VSR."