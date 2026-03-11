Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 11 de marzo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

11 de marzo 2026 - 22:16hs
Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 11 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.300.000, lo que equivale a más de US$ 1.500.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 19.364.189 y salió vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 823.307 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 41.941.415 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 35 de Montevideo.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 11/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 31
  • 26
  • 46
  • 05
  • 37
  • Bolilla extra: 03

Resultados del Pozo Revancha

  • 01
  • 29
  • 34
  • 25
  • 07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro 5 de oro Revancha Montevideo

