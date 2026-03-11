5 de Oro: resultados del miércoles 11 de marzo EN VIVO

Este miércoles 11 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.300.000 , lo que equivale a más de US$ 1.500.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 19.364.189 y salió vacante , mientras que el Pozo de Plata repartía $ 823.307 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 41.941.415 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 35 de Montevideo .

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 11/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

31

26

46

05

37

Bolilla extra: 03

Resultados del Pozo Revancha

01

29

34

25

07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.