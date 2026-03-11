5 de Oro: resultados del miércoles 11 de marzo EN VIVO

Este miércoles 11 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.300.000, lo que equivale a más de US$ 1.500.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 19.364.189 y salió vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 823.307 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 41.941.415 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 35 de Montevideo.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 11/03/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 31
- 26
- 46
- 05
- 37
- Bolilla extra: 03
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.