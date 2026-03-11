Accidente fatal en Los Arrayanes: test de alcoholemia a la pareja que falleció dio negativo

El fiscal de Maldonado Jorge Vaz, que investiga el accidente fatal ocurrido en camino Los Arrayanes a comienzos de noviembre en el que murieron dos jóvenes de 18 años, recibió las pericias toxicológicas que le faltaban y ahora aguarda el resultado de la pericia de accidentología vial para expedirse sobre la responsabilidad del conductor que sobrevivió.

Según confirmó a El Observador el penalista Alejandro Balbi, abogado de la familia de Lola Ferreres , fallecida junto a su novio Agustín Cajtak, la pericia toxicológica concluyó que no había rastros ni de alcohol ni de fármacos en la sangre en ninguno de los dos. Este martes el abogado mantuvo una reunión con el fiscal, quien la comunicó el resultado del estudio.

Además, le señaló que en los próximos días recibirá el resultado de la pericia de accidentología vial y con todos los elementos se expedirá sobre la responsabilidad del único indagado que tiene la causa hasta el momento.

En el accidente que ocurrió en la madrugada del 3 de noviembre murieron Cajtak y Ferreres. Ambos viajaban en un Volkswagen Gol y regresaban de una fiesta en La Rinconada de Piriápolis cuando colisiaron con el Volkswagen Golf que terminó encima del Gol.

Según declaró una testigo que viajaba de acompañante en el Golf con el conductor y otro joven, estaban en una fiesta en Punta del Este e iban hacia otra fiesta en Piriápolis. Como el otro acompañante se sintió mal dieron la vuelta hacia Punta del Esta para dejarlo en su casa. Luego de dejarlo, retomaron el viaje hacia Piriápolis y en ese tramo fue que ocurrió el choque.

La joven de 24 años declaró que cuando ocurrió el siniestro ella hablaba por teléfono con una amiga y lo único que recordó del momento fue que el conductor “dio unos volantazos”. Agregó que se despertó el martes siguiente en el hospital.

En ese caso, el informe del laboratorio de Química y Farmacología del Instituto Técnico Forense concluyó que el conductor tenía 0,83 gramos de alcohol en sangre.

El informe, del que dio cuenta El Observador, elaborado el 20 de enero, detectó también la presencia de tramadol en sangre, un analgésico que se toma para dolores fuertes, aunque se aclara que se encontró en dosis terapéuticas, lo que implica que se le puede haber indicado.

Los abogados Balbi y Rafael Silva, que representan a los familiares de las víctimas, han dicho que Cajtak, que conducía el Gol, iba a 61 kilómetros por hora al momento del accidente porque le habían puesto un GPS al auto.

Al levantarse la feria el defensor del indagado, Ignacio Durán, entregó a la fiscalía una pericia privada que concluyó que un tercer vehículo que estuvo en la escena del siniestro, una camioneta Volkswagen Nivus “tuvo participación activa y determinante en la rotación y desplazamiento final del Volkswagen Gol”.

El informe elaborado por la técnico prevencionista Claudia Moreno, al que accedió El Observador y del que informó Montevideo portal, señaló que de la observación de las fotografías tomadas por Policía Científica, surge que “el Volkswagen Gol recibe un golpe en su lateral posterior derecho por parte de la camioneta Volkswagen Nivus”.

La técnica opinó que "el impacto Nivus–Gol se produjo de manera perpendicular sobre el lado posterior derecho del Gol" y que la Nivus "claramente se encontraba circulando a una velocidad considerable para efectuar el movimiento y deformación en el VW Gol, despejándolo hacia la franja natural”.

Agregó que "la dinámica observada es compatible con una invasión de la senda contraria por parte del Volkswagen Nivus".

Durán había solicitado antes de la feria, en una audiencia que se realizó a su solicitud, que se le hicieran pericias a la Volkswagen Nivus, que era conducido por un policía que tenía alcohol en sangre. Sin embargo, el fiscal Vaz se opuso a esa pericia por considerar que nada indicaba que ese auto hubierar sido causante del accidente.

En esa audiencia que se realizó en diciembre el abogado Andrés Arocena, codefensor con Durán, insistió en que la negativa de la fiscalía era “infundada” y que lo que buscaba era “esclarecer cómo sucedieron los hechos”. “Decir ahora, de manera primaria, anticipada y prematura, que la camioneta Nivus no tuvo participación, no tiene sustento científico. Eso lo puede decir cualquier hijo de vecino, cualquiera que ve la foto de la investigación o alguien que prende el informativo y ve cómo sucedió este accidente”, afirmó.

El fiscal Vaz argumentó que sólo la fiscalía tiene potestad de pedir la incautación de bienes judicialmente, debido a que el proceso penal vigente es acusatorio. “Sólo la Fiscalía, en forma privativa, es la que puede disponer quién es imputado en una causa”, dijo. La jueza le dio la razón al fiscal.