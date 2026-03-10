"Hasta el hospital no pararon": destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero

Un ómnibus interdepartamental volvió a generar repercusiones en redes sociales, aunque esta vez por una situación muy distinta a la registrada el día anterior. Mientras que el domingo un bus había sido filmado realizando adelantamientos indebidos en la Ruta 3 , este lunes otro vehículo de la misma empresa se volvió viral por la reacción de su personal ante una emergencia médica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El episodio fue relatado en redes sociales por Eduardo Guerra, vecino de la ciudad de Trinidad que también trabaja en el rubro del transporte.

Según su publicación, el hecho ocurrió en un ómnibus de Agencia Central que había partido desde Montevideo a las 13:00 con destino a Salto .

MTSS Denuncias por acoso laboral y sexual disminuyeron en 2025 respecto al año anterior, según encuesta de KPMG

HOMICIDIO "No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

De acuerdo con el relato de Guerra, cuando el bus circulaba por los accesos a la ciudad de San José , uno de los pasajeros sufrió un accidente cardiovascular.

Tras advertir la situación, el chofer y el guarda resolvieron modificar el recorrido para asistirlo. “Sin dudarlo entraron de prisa a la ciudad maragata y hasta el hospital no pararon”, escribió Guerra en su publicación.

Embed

Una vez que el vehículo llegó al centro de salud, ambos trabajadores bajaron del ómnibus para solicitar ayuda.

Según el relato, “bajaron corriendo, buscando ayuda médica”, lo que permitió que el pasajero recibiera atención rápidamente.

La reacción en redes sociales

El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la actitud del personal del ómnibus.

En su publicación, Guerra también reflexionó sobre la difusión de este tipo de hechos y comparó la repercusión con situaciones negativas que suelen viralizarse.

“Cuando se mandan errores, que son humanos, que todos los choferes lo hacemos, los escrachan en todos lados. Así que a apoyar y felicitar las buenas acciones”, escribió.

El mensaje se volvió viral y recibió comentarios de personas que aseguraron haber estado en el ómnibus durante el episodio, además de relatos de pasajeros frecuentes de la empresa que destacaron la amabilidad y la buena disposición del personal que trabaja en el servicio.