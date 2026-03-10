Denuncias por acoso laboral y sexual disminuyeron en 2025 respecto al año anterior, según encuesta de KPMG

Las denuncias por acoso laboral y sexual ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) disminuyeron en 2025 respecto al año anterior , aunque se mantienen por encima del promedio anual de los últimos años, según datos obtenidos por la consultora KPMG mediante un pedido de acceso a la información pública.

De acuerdo con esa información, en 2025 se registraron 601 denuncias ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) . De ese total, 546 correspondieron a acoso laboral y 55 a acoso sexual .

En comparación con 2024 , las denuncias por acoso laboral cayeron 8,7% , mientras que las vinculadas a acoso sexual descendieron 31% .

HOMICIDIO "No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

DENUNCIAS En 2025 se registraron más de 500 denuncias por acoso laboral y 55 por acoso sexual ante el Ministerio de Trabajo

Entre 2019 y 2025 se presentaron 3.347 denuncias ante la IGTSS. De ellas, 2.981 fueron por acoso laboral y 366 por acoso sexual .

En promedio, durante ese período se registraron 425,9 denuncias anuales por acoso laboral y 52,3 por acoso sexual.

La serie muestra que las denuncias por acoso laboral crecieron de forma sostenida desde 2020 y alcanzaron su punto máximo en 2024 con 598 casos. En 2025 se produjo una disminución respecto a ese pico, aunque el nivel continúa por encima del promedio del período analizado.

En el caso del acoso sexual, los registros muestran mayor variabilidad. Los valores más altos se registraron en 2022, con 82 denuncias, y en 2024, con 80, mientras que el mínimo se dio en 2021 con 27 casos.

En términos generales, el acoso laboral representó el 89% del total de denuncias durante el período, mientras que el acoso sexual concentró el 11%.

Los años 2020 y 2021 registraron los niveles más bajos de la serie.

Captura de pantalla 2026-03-10 072132

El impacto de la pandemia en las denuncias

La socia del Departamento Legal de KPMG Uruguay, Giovanna Lorenzi, señaló que los niveles más bajos registrados en 2020 y 2021 podrían explicarse por el contexto sanitario.

“Es de sospechar que el volumen de denuncias de los años 2020 y 2021 se vio impactado por la pandemia, en la que la presencialidad en los lugares de trabajo fue menor”, afirmó.

Sobre el acoso laboral, Lorenzi indicó que “se evidencia una tendencia clara al alza con variaciones moderadas”, lo que hasta 2024 sugería la necesidad de reforzar los canales de denuncia, la formación de mandos y el seguimiento de los casos dentro de las organizaciones.

Respecto al acoso sexual, señaló que se trata de “una serie más chica, pero con oscilaciones proporcionales más altas”.

Según explicó, los picos registrados en 2022 y 2024 podrían estar vinculados a campañas de sensibilización o a casos mediáticos que influyen en la decisión de denunciar, aunque advirtió que confirmar esa hipótesis requeriría un análisis más profundo.

“Justo es decir que, respecto de este tipo de acoso, es muy usual que un gran número de casos no lleguen a ser denunciados ya que se trata de asuntos que originan pudor, vergüenza o incluso miedo a perder la fuente de trabajo cuando el agresor es un superior jerárquico o alguien vinculado a la propiedad de la empresa”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “es relevante la intromisión del Estado y la creación de normas de prevención y sanción que estimulen a las personas que padecen esta situación a denunciarlas”.

Cómo se tramitan las denuncias

Lorenzi explicó que las denuncias por acoso pueden presentarse ante el propio empleador o directamente ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

En algunos casos, señaló, las empresas pueden remitir la denuncia al organismo estatal cuando consideran que tienen limitaciones para investigar.

“Puede suceder que la denuncia sea presentada ante el empleador, pero este considera que tiene limitaciones en su poder de investigación. Por ejemplo, cuando las denuncias son contra alguno de los jerarcas o cuando directamente no cuenta con la estructura interna para llevar adelante un proceso con garantías para todas las partes”, indicó.

Una vez presentada la denuncia, se debe iniciar una investigación rápida, en la que se escuche a ambas partes y se recopilen las pruebas necesarias.

Qué muestran los datos de 2025

Sobre los resultados más recientes, Lorenzi advirtió que la caída registrada en 2025 podría ser circunstancial.

“La leve baja tanto en el acoso laboral como en el sexual podría ser coyuntural, por lo que conviene monitorear qué sucede durante este año antes de inferir un cambio estructural en la tendencia”, sostuvo.

A su vez, afirmó que los datos de los últimos siete años constituyen un insumo para analizar políticas de prevención y gestión de situaciones de acoso en el ámbito laboral.

La especialista también señaló que el MTSS no cuenta con información desagregada de las denuncias, por lo que no es posible determinar, por ejemplo, si son realizadas mayoritariamente por mujeres o por hombres, o si provienen principalmente de Montevideo o del interior del país.