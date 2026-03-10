El descubrimiento sobre uno de los imputados por el túnel de Ciudad Vieja que confirmó que el objetivo era robar el banco BBVA

" Es una certeza que el destino (del túnel en Ciudad Vieja) era el BBVA ”, dijo el ministro del Interior Carlos Negro en entrevista con El Observador este domingo. Agregó que si bien la Policía había manejado otras hipótesis, ahora saben que ese era el objetivo.

Uno de los datos que permitió tener esa certeza fue que la investigación detectó que uno de los imputados de origen brasilero se había abierto un cofre fort en el banco con sede en Ciudad Vieja a mediados del año pasado , según dijeron a El Observador fuentes del caso. Cuando ataron los cabos, lo identificaron y abrieron el cofre descubrieron que adentro había “chucherías”, es decir nada de valor. Entre lo encontrado había, por ejemplo, papeles de un auto viejo.

Con ese dato y otra información recabada terminaron por descartar otras hipótesis que se habían manejado.

Negro dijo también que se descartó que “fueran a ingresar y entrar a la bóveda” porque eso “es prácticamente imposible”. “ La hipótesis más plausible es que el túnel fuera para la salida, que es el mecanismo más utilizado por este tipo de atraco . Ingresan por la puerta, toman rehenes, se ingresan a los lugares con la amenaza de arma de fuego y se sale por el túnel, porque la puerta está llena de policías".

Por este caso, resultaron imputadas once personas aunque la investigación de la Fiscalía de Estupefacientes continúa y no se descartan más detenciones.

Entre los imputados había cuatro brasileros, dos paraguayos y cinco uruguayos, de entre 25 y 40 años. A dos de ellos se les imputaron delitos de negociación de estupefacientes, uno de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones mientras que a los otros nueve se les tipificó asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Cumplirán prisión preventiva hasta agosto mientras continúa la indagatoria.

La investigación se inició por la denuncia de una boca de droga en Neptunia en la que la Brigada Antidrogas descubrió que entraba y salía uno de los imputados, Jorge Fulco, un delincuente con vínculos con la vieja barra de Peñarol, casos de drogas y con nexos con el PCC en Brasil.

Al realizar el seguimiento de sus movimientos descubrieron que iba seguido a la vivienda de la calle Colón, dónde luego se descubrió el túnel. También los llevó a la casa de El Pinar, donde vivían los brasileros.

Por otra lado, había llegado una alerta desde inteligencia de Brasil sobre una posible ataque a una institución financiera, lo que los llevó luego a unir los dos informaciones, y al seguir el trayecto del túnel advirtieron que podía dirigirse hacia el banco BBVA, lo que finalmente se confirmó.

También se había manejado que el ataque podía estar dirigido al Banco Central del Uruguay (BCU) y por eso, como informó El Observador, el 23 de diciembre el BCU tomó la precaución de sacar grandes cantidades de dinero de sus bóvedas y el dinero se dividió entre las sucursales 19 de Junio y la de Ciudad Vieja del BROU.

En el transcurso de la investigación manejaron la posibilidad de que se tratara de una organización que pretendía sacar hachís u otra droga por el Puerto de Montevideo teniendo en cuenta que la casa desde la que excavaron está a 200 metros del Puerto. Esa hipótesis llevó a que se tomaran medidas también por ese lado.

El vínculo con el Primer Comando de la Capital

Si bien entre investigadores uruguayos y brasileños habían existido intercambios no oficiales que apuntaban a que algunos de los brasileros integrantes de la banda tenían antecedentes en hechos relacionados al Primer Comando de la Capital (PCC), las fuentes dijeron que en los últimos días llegó la confirmación oficial.

Dos de los imputados tienen antecedentes por su participación en los robos de Fortaleza y San Pablo en la misma modalidad de intentar escaparse mediante la construcción de un túnel subterráneo. Según había informado Telemundo en el robo de Fortaleza, ocurrido en 2005, los asaltantes lograron llevarse US$ 60 millones, mientras que en el de San Pablo fueron descubiertos y detenidos antes de concretar el robo.

Sobre la actuación de grupos criminales extranjeros en Uruguay, Negro dijo en la entrevista ya mencionada que las autoridades cuentan con "un estudio bastante profundo de la población carcelaria, de las bandas criminales, cómo están operando, con una verdadera inteligencia muy compleja que lleva adelante la Policía Nacional, con sistemas informáticos muy avanzados".

"Tenemos esa información reservada, pero hemos detectado, casos concretos visibles. El caso del túnel fue bastante notorio y paradigmático, donde existen algunas personas que, si bien restan algunos detalles por recabar, tienen vínculos con el episodio del túnel y a la vez pertenecen a organizaciones criminales muy importantes de la región. Es un dato clave que estamos analizando", concluyó.