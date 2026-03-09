Orsi se reunió con la hermana de David Fremd y procura profundizar "valores de convivencia con uruguayos judíos y la tolerancia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , mantuvo este lunes una reunión en la Torre Ejecutiva con Noemi Fremd , hermana del comerciante judío David Fremd , asesinado en Paysandú hace diez años, el 8 de marzo de 2016.

Durante el encuentro, Fremd presentó al mandatario la propuesta de crear un proyecto que permita combatir el antisemitismo con intervenciones educativas y culturales .

Orsi coincidió en la reunión en la necesidad de " trabajar con distintos estamentos del gobierno nacional en la recuperación de los valores " que distinguen a Uruguay como nación. Y así se lo trasladó a Fremd, según señalaron a El Observador fuentes de Presidencia.

CONSEJO DE MINISTROS "La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

Para el mandatario es necesario profundizar " los valores de convivencia con los uruguayos judíos y la tolerancia ", y esos deberían ser los ejes centrales de un proyecto de este tipo.

Fremd planteó el proyecto en términos de "recuperar la idiosincrasia" uruguaya y "frenar el antisemitismo creciente" que en rueda de prensa dijo percibir en el país.

Homenaje a David Fremd/ Yamandú Orsi Foto: Leonardo Carreño

“La idea es que llegue a la sociedad toda. Es un proyecto que estamos pensando para trabajar con la población en general, con adultos, en centros culturales, casas de la cultura de cada departamento, en los pueblos, en distintos lugares”, detalló.

Y lamentó que Uruguay lleve "la bandera" en la región en términos de "mayores manifestaciones antisemitas".

En marzo del año pasado Orsi participó en un homenaje realizado en la B'nai B'rith en recuerdo de Fremd, asesinado por Carlos Omar Peralta, quien esperó a la víctima en una esquina del Centro de Paysandú para atacar por la espalda con un cuchillo con la intención de matarlo.

El asesinato fue investigado como un crimen de odio, motivado por la condición de judío de Fremd.

Días después del asesinato, en 2016, Orsi, que era intendente de Canelones, promovió una jornada de "reflexión" por la convivencia y la paz, en la que participaron representantes de la Iglesia Católica, del Comité Central Israelita y de Presidencia.