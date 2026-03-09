Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Martes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / ANTISEMITISMO

Orsi se reunió con la hermana de David Fremd y procura profundizar "valores de convivencia con uruguayos judíos y la tolerancia"

La hermana del comerciante judío asesinado en Paysandú hace diez años presentó un proyecto al presidente que busca combatir el antisemitismo

9 de marzo 2026 - 20:12hs
Noemi Fremd y Yamandú Orsi en la reunión en Torre Ejecutiva

Noemi Fremd y Yamandú Orsi en la reunión en Torre Ejecutiva

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este lunes una reunión en la Torre Ejecutiva con Noemi Fremd, hermana del comerciante judío David Fremd, asesinado en Paysandú hace diez años, el 8 de marzo de 2016.

Durante el encuentro, Fremd presentó al mandatario la propuesta de crear un proyecto que permita combatir el antisemitismo con intervenciones educativas y culturales.

Orsi coincidió en la reunión en la necesidad de "trabajar con distintos estamentos del gobierno nacional en la recuperación de los valores" que distinguen a Uruguay como nación. Y así se lo trasladó a Fremd, según señalaron a El Observador fuentes de Presidencia.

Más noticias
El intendente de Florida, Carlos Enciso. Archivo
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Florida implementa un modelo de gestión con inteligencia artificial para optimizar varios servicios operativos

Pedro Bordaberry y Carlos Negro. Archivo
CONSEJO DE MINISTROS

"La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

Para el mandatario es necesario profundizar "los valores de convivencia con los uruguayos judíos y la tolerancia", y esos deberían ser los ejes centrales de un proyecto de este tipo.

Fremd planteó el proyecto en términos de "recuperar la idiosincrasia" uruguaya y "frenar el antisemitismo creciente" que en rueda de prensa dijo percibir en el país.

Homenaje a David Fremd/ Yamandú Orsi

“La idea es que llegue a la sociedad toda. Es un proyecto que estamos pensando para trabajar con la población en general, con adultos, en centros culturales, casas de la cultura de cada departamento, en los pueblos, en distintos lugares”, detalló.

Y lamentó que Uruguay lleve "la bandera" en la región en términos de "mayores manifestaciones antisemitas".

En marzo del año pasado Orsi participó en un homenaje realizado en la B'nai B'rith en recuerdo de Fremd, asesinado por Carlos Omar Peralta, quien esperó a la víctima en una esquina del Centro de Paysandú para atacar por la espalda con un cuchillo con la intención de matarlo.

El asesinato fue investigado como un crimen de odio, motivado por la condición de judío de Fremd.

Días después del asesinato, en 2016, Orsi, que era intendente de Canelones, promovió una jornada de "reflexión" por la convivencia y la paz, en la que participaron representantes de la Iglesia Católica, del Comité Central Israelita y de Presidencia.

Temas:

David Fremd Paysandú Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

Barco abandonado en Carmelo

Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina
INDUSTRIA

Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina

El científico Gonzalo Moratorio
BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos