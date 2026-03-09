Consejo de Ministros: el ministro de Trabajo presentó en la reunión proyecto de ley para promover el empleo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , presentó en la reunión del Consejo de Ministros de este lunes los lineamientos de un proyecto de ley que buscará promover el empleo a nivel nacional.

Castillo fue el vocero luego del encuentro que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva desde las 12:00, junto con el ministro del Interior, Carlos Negro. Según dijo, uno de los puntos centrales y que formó parte del mensaje del mandatario se basó en la situación del empleo en el país .

En rueda de prensa, el ministro de Trabajo sostuvo que en la reunión presentó al resto de los ministros un proyecto de ley que buscará promover el empleo, cuyo texto está todavía está "en construcción".

La intención, dijo Castillo, es terminar de redactar el proyecto esta semana y enviarlo a Presidencia de la República la próxima .

Consejos de salarios, sector público. Juan Castillo. Foto: Leonardo Carreño

"Supone, en primer lugar, recoger muchas experiencias anteriores que tiene el país", señaló el secretario de Estado y enumeró una serie de leyes preexistentes: el programa Yo trabajo y estudio, la ley de promoción de empleo juvenil y la ley de promoción de empleo.

"Fueron instrumentos que en su momento dieron muy buenas oportunidades. Tomamos lo mejor de ellas. Por ejemplo, aspectos que hoy resaltamos mucho, como la parte de la formación y capacitación, que hoy están demandando mucho tanto empleadores como trabajadores y eso es una muy buena cosa", subrayó.

Por otra parte, señaló que el proyecto buscará contemplar la disparidad de realidades que hay en todo el territorio nacional. Ya que el 80% de los beneficiarios hoy son residentes de Canelones y Montevideo.

Sobre los aspectos que abarcará el proyecto, Castillo evitó profundizar, dado que se trata de un texto "en construcción". De esta manera, no precisó a cuántos trabajadores podría alcanzar ni otras especificidades.

"Acá hay muchas subvenciones y bonificaciones que hay que tener en cuenta", indicó.

El tema, contó Castillo, "ocupó una parte importante" del mensaje que dio el presidente de la República.