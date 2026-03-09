Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / CONSEJO DE MINISTROS

Yamandú Orsi reúne este lunes a su Consejo de Ministros con plan de seguridad y Ministerio de Justicia como ejes

Por fuera de esto, se prevé el abordaje de la situación con la reforma del transporte metropolitano, entre otros temas

9 de marzo 2026 - 9:33hs
Foto de archivo de un&nbsp;Consejo de Ministros

Foto de archivo de un Consejo de Ministros

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó para este lunes desde las 12:00 horas a un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, según informó días atrás El Observador.

La reunión del gabinete se extenderá durante varias horas y al finalizar se realizarán varios anuncios oficiales, de acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12).

Uno de los principales puntos de la reunión será la presentación del plan nacional de seguridad, elaborado por el Ministerio del Interior, que el gobierno prevé dar a conocer públicamente este mes.

Además, el mandatario presentará ante sus ministros el proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia.

Por fuera de esto, y según informó el consignado medio, se prevé el abordaje de la situación con la reforma del transporte metropolitano o la asunción de Uruguay como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la próxima semana.

Este encuentro tiene lugar tras el discurso del presidente ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo. Allí el mandatario repasó lo hecho en el primer año de gobierno y trazó las líneas para lo que queda de gestión.

Además, anunció el envío de un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, así como otras dos iniciativas referentes a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y al empleo juvenil.

Por fuera de esto, aseguró que este año empezarán las obras para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida, comunicó la creación de dos cárceles de máxima seguridad y el comienzo de las obras de la reforma del transporte metropolitano en 2027.

Actualmente, el gobierno de Yamandú Orsi enfrenta un escenario adverso a nivel de opinión pública, con un deterioro registrado en las últimas encuestas de las principales consultoras.

Yamandú Orsi Torre Ejecutiva consejo de ministros Ministerio de Justicia

