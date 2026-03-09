UTU a la que asistía el adolescente asesinado había presentado denuncia por maltrato infantil en noviembre de 2025

La UTU de Flor de Maroñas , a la que asistía el adolescente de 15 años asesinado presuntamente por su padre , había denunciado en noviembre de 2025 que el menor concurrió al centro educativo visiblemente herido , según confirmaron autoridades de la educación.

El adolescente, identificado como Jonathan , fue encontrado muerto en la madrugada del pasado viernes en una zanja del barrio Flor de Maroñas , cerca de la vivienda donde residía con su familia. El cuerpo presentaba múltiples hematomas , de acuerdo con la información del caso.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , Pablo Caggiani , confirmó este lunes en rueda de prensa que la UTU había presentado una denuncia por maltrato infantil ante la Policía luego de que el estudiante asistiera al centro educativo con lesiones.

Según agregó Telemundo (Canal 12), el hecho ocurrió en noviembre del año pasado y generó una alerta en el centro educativo. Este lunes, autoridades de UTU visitaron el local donde estudiaba el adolescente.

El caso que comenzó como “muerte dudosa”

La muerte del menor fue investigada inicialmente como “muerte dudosa”.

De acuerdo con el relato preliminar de los padres, ambos se habían acostado alrededor de las 23:00 y cerca de las 03:00 de la madrugada la madre se levantó para ir al baño. En ese momento advirtió que la cama del adolescente estaba vacía.

Según esa versión, la pareja salió a buscarlo por la zona y primero revisó una plaza cercana. Al regresar a la casa, notaron que la perra de la familia ladraba hacia una zanja. Al acercarse, encontraron allí el cuerpo del joven.

Horas después, la Policía detuvo al padre del adolescente, quien posteriormente fue imputado por homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica.